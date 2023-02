Kowalczyk: Jeśli w takim tempie będziemy rozwijać eksport, to za kilka będziemy potęgą eksportową

Dziś w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawił dane dotyczące obrotu handlowego polskimi produktami rolno-spożywczymi.

W roku nastąpił rekordowy wzrost jeśli chodzi o polski eksport produktów rolno-spożywczych; była to wartość 47,6 miliarda euro w porównaniu do ponad 37 miliardów w roku 2021. Jak zauważył minister, rok 2022 był rokiem bardzo nietypowym, naznaczonym wojną w Ukrainie.

– Ale widać bardzo wyraźnie, że polscy rolnicy polscy przedsiębiorcy produkujący żywność tutaj osiągnęli wielki sukces; wzrost eksportu o blisko 30 proc. naprawdę jest ogromnym sukcesem, co istotne, też to warto porównywać bilans handlowy, bo naturalne jest, że oprócz eksportu jest też import produktów rolno-spożywczych. Również wzrosło bardzo istotnie saldo handlu rolno-spożywczego i jeszcze w roku 2021 była to kwota 12,4 miliarda na plus, natomiast w roku 2022 jest to już ponad 15 miliardów na plus – podkreślił minister.

Jeśli chodzi o strukturę eksportu, to dominują: mięso, przetwory mięsne, w tym przede wszystkim wołowina i wieprzowina, produkty zbożowe i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, wyroby mleczne, cukier i wyroby cukiernicze.

– Może o mniejszym znaczeniu, ale warto zwrócić uwagę jeszcze na owoce i warzywa; mimo bardzo trudnego roku jeśli chodzi o owoce (zamknięty całkowicie rynek wschodni spowodował, że trzeba było szukać innych kierunków zbytu) jednak też następuje wzrost eksportu w dziedzinie owoców i warzyw – mówił Kowalczyk.

Większość naszego eksportu, bo 74 proc. trafia do krajów Unii Europejskiej. W ramach Wspólnoty najczęściej są to Niemcy, następnie Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy. Poza Unię Europejską eksportujemy 26 proc. produktów; tutaj najistotniejszy jest Wielka Brytania, Ukraina, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.

Do krajów UE w największym stopniu trafiają: mięso drobiowe, papierosy, wyroby tytoniowe, produkty mleczne, mięso wołowe (przy dużym tempie wzrostu) i wyroby piekarnicze.

W 2022 roku eksport polskich produktów na Ukrainę wzrósł o 16 proc. – Tu oczywiście sytuacja dość specyficzna, bo mam nadzieję, że w momencie, kiedy nastąpi stabilizacja, zakończenie wojny, ten eksport i współpraca handlowa z Ukrainą będzie jeszcze narastać – mówił premier Kowalczyk.

Cieszący jest wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych krajów i tutaj mówimy o Arabii Saudyjskiej, gdzie wzrost eksportu nie był znaczący, ale wolumen eksportu jest dość istotny. Na przykład wzrost eksportu do Izraela to 50 proc., więc jest to rzeczywiście istotne, jakie produkty idą do krajów poza Unią Europejską o tutaj dominujące są produkty mleczarskie, mięso drobiowe, zboża, czekolada wyroby czekoladowe, pieczywo, wyroby piekarnicze. To są są te towary, którymi Polska może się szczycić mimo sytuacji wojennej, mimo kosztów produkcji – cen nawozów, które w ubiegłym roku bardzo mocno dotykały rolników – dodawał.

– Jak widać eksport rozwijał się znakomicie. Jeśli w takim tempie będziemy rozwijać eksport, to rzeczywiście za kilka będziemy potęgą eksportową – stwierdził minister.