Kowalczyk: Dwie ważne zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej

Podczas odbywającej się w piątek 16.12. br. konferencji pt. “Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027”, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział dwie ważne zmiany, jedną dotycząca uprawy rzepaku, a drugą tycząca się chowu uwięziowego.

W przypadku pierwszej zmiany odnośnie rzepaku chodzi o to, aby jak tłumaczył minister Kowalczyk, wyłączyć rzepak z wymogu ograniczającego łączny udział zbóż i rzepaku do 65 proc. w strukturze zasiewów. Dzięki takiej zmianie rolnicy uprawiający rzepak i zboża nie musieliby wliczać go do wspomnianych 65 proc. struktury zasiewów.

Jeśli zaś chodzi o tzw. chów uwięziowy, to minister zapowiedział zmianę polegającą na tym, aby ten rodzaj chowu został uwzględniony w tzw. praktykach dobrostanowych. Decyzja ta uzasadniana jest faktem, iż w znakomitej większości przypadków zwierzęta utrzymywane w takim systemie mają bardzo dobre warunki bytowe, a zmiana takiego systemu na bezuwięziowy wymagałaby ogromnych nakładów, których rolnicy nie byliby w stanie ponieść.

Minister Kowalczyk zaznaczył, że na razie propozycje te zostały wysłane do Komisji Europejskiej, ale raczej nie powinny one budzić sprzeciwu i ostatecznie powinny zostać zatwierdzone.