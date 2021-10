Kowalczyk: Będę chciał poprawić relacje z rolnikami

W jednym z pierwszych wywiadów jakie nowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk udzielił na antenie Radia RMF FM Robertowi Mazurkowi, zadeklarował iż priorytetem będzie poprawa relacji z rolnikami.

Pytany o to dlaczego nastąpiła zmiana na stanowisku ministra rolnictwa skoro w szeregach PiS minister Puda cieszył się dobrą opinią odparł, że to nie dla tego iż coś było źle ale, że zawsze może być lepiej.

W dalszej części rozmowy zadeklarował, że ministerstwo przyjrzy się bliżej m.in. sprawie ułatwień w produkcji napojów wysokoprocentowych pokroju Śliwowicy Łąckiej, Ducha Puszczy, czyli bimbru oraz przede wszystkim cydru, który pomimo zapewnień z 2017 r. nie doczekał się de facto żadnych ułatwień w produkcji.

Padło również pytanie o słynną Piątkę dla Zwierząt, na które nowy minister odpowiedział, że na pewno w takiej formie w jakiej chciano ją wówczas procedować nie wyrazi zgody. Chodzi tutaj zwłaszcza o kwestię uboju rytualnego i kontroli gospodarstw przez organizacje ekologiczne, które nie powinny się tam absolutnie znaleźć.

Jako ważną kwestię Kowalczyk wskazał większą pomoc rolnikom dotkniętym ASF poprzez większe dofinansowanie ze strony państwa na bioasekurację. Pytany o wysokie ceny nawozów, stwierdził, że owszem nie ma wpływu na ceny gazu potrzebnego do ich produkcji, ale może wnioskować m.in. o obniżenie akcyzy co w jakimś stopniu mogłoby wpłynąć na ich ceny. Mówił również o obniżeniu cen praw do emisji CO2, choć jak sam przyznał nie jest to do końca zależne od ministra ale będzie podnosił tę kwestię na forum europejskim.

Gwoli podsumowania wypada jednak powiedzieć, że jakieś konkrety ze strony ministra nie padły, więc ciężko stwierdzić jak będzie wyglądała ta poprawa relacji z rolnikami, walka z ASF, ułatwienia w produkcji czy zadbanie o racjonalne ceny nawozów.