Kosiarki Pöttinger z systemem SensoSafe już pracują

System SensoSafe służący do wykrycia i ochrony dzikich zwierząt jest innowacyjnym rozwiązaniem austriackiego producenta: belka z optycznym czujnikiem jest bezpośrednio zamontowana na kosiarce lub specjalnej ramie. Sygnał przekazany do systemu hydraulicznego kosiarki automatycznie w przypadku kosiarki przedniej, unosi ją w górę. W sezonie 2020 kilka prototypów SensoSafe przeszło intensywne testy. Doświadczenia praktyczne, jakie wynikają z tych testów, są bardzo obiecujące.

Najlepsza pasza – dla zdrowia zwierząt

Wysokiej jakości pasza jest warunkiem dla zdrowia i wydajności zwierząt. To podstawa sukcesu dla gospodarstwa rolnego. Aby ją uzyskać, konieczna jest wysoka jakość cięcia, czyste zgrabianie i efektywny zbiór. Zanieczyszczona pasza przez zabite podczas koszenia zwierzęta, może skutkować zachorowaniem krów przez obecność w paszy toksyny botulinowej.

Szczególnie wysokie ryzyko występuje wczesną wiosną, podczas pierwszego pokosu, gdy w wysokiej trawie zalegają młode koźlaki i inne małe zwierzęta. Naturalnym odruchem tych zwierząt jest bezruch, przez co nie uciekają przed pracującą maszyną wskutek czego są okaleczane i giną podczas koszenia. Inżynierowie z firmy Pöttinger pochylili się nad tym problemem i skonstruowali system do wykrywania zwierząt. SensoSafe, pierwsze na świecie tego typu rozwiązanie, jest wyposażone w czujniki optyczne, które pracują również przy pełnym dziennym świetle czy pełnej ekspozycji na słońce. Belka z czujnikami optycznymi jest bezpośrednio zamontowana na przedniej kosiarce i/lub na ramie. To rozwiązanie zostało już w 2017 roku wyróżnione srebrnym medalem na targach Agritechnica.

Kosiarka w górę – dla zdrowia zwierząt

W systemie SensoSafe czujniki przekształcają światło o różnej długości fali w sygnał elektryczny. W ten sposób SensoSafe wykrywa koźlę lub inne małe zwierzę. Sygnał natychmiast zostaje wysłany do systemu hydraulicznego kosiarki i kosiarka automatycznie, bardzo szybko zostaje uniesiona w górę. Operator ciągnika dostaje dodatkowo sygnał akustyczny i może hamować. W drugim wariancie, dla kosiarek tylnych montowana jest specjalna rama z belką czujników na przednim podnośniku ciągnika. W pozycji roboczej rama jest wychylana na zewnątrz. W ten sposób jest monitorowana powierzchnia robocza tylnych kosiarek. Między czujnikiem i kosiarką tylną pozostaje wystarczająco duży odstęp. Dzięki temu operator ciągnika może – po otrzymaniu sygnału (optycznego i akustycznego) – zatrzymać maszynę, wysiąść i uratować wykryte zwierzę przez przeniesienie je w bezpieczne miejsce. Operator może również podnieść kosiarkę i pozostawić niewielką, niewykoszoną przestrzeń wokół zwierzęcia.

Producent nie udziela jeszcze precyzyjnych informacji odnośnie wprowadzenia systemu do seryjnej produkcji, jednak poinformujemy gdy tylko taka się pojawi.