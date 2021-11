Kosiarki golfowe John Deere wygrywają nagrodę za innowacyjność

Kosiarka John Deere wygrała kolejną nagrodę za innowacyjność po tym, jak zyskała uznanie jury na inauguracji Italian Golf Awards, Gran Galà del Golf 2021. Rozdanie nagród odbyło się w trakcie ostatniego spotkania Italian Association of Gold Technicians (AITG), gdzie John Deere wygrał główną nagrodę w kategorii „Best innovation in golf course maintenance machines” („Najlepsza innowacja maszyn do pielęgnacji pola golfowego”) dla kosiarki samojezdnej do Greenów Triplex 2750 Precision-Cut i E-Cut Hybrid.

Ten model zyskał już uznanie za innowację, kiedy zdobył nagrodę AE50 Award od American Society of Agricultural and Biological Engineers w 2020 roku.

Odkąd model pojawił się na rynku, zdobył uznanie operatorów kosiarek za wyjątkową jakość kontroli eksploatacji i jakość cięcia, niskie koszty eksploatacji i stały poziom wydajności niezależnie od osoby operującej maszyną. Dzięki temu kosiarka jest idealna do optymalnego utrzymywania zieleni i nie tylko.

Wśród różnych technologicznych innowacji i funkcji, które sprawiły, że kosiarki otrzymały nagrodę, jest system TechControl. Pozwala osobom zarządzającym polem golfowym i technikom na elektroniczne zmienianie ustawień, a także kontrolowanie różnych funkcji za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu. Jednym z ustawień jest Frequency of Clip. Funkcja ta umożliwia programowanie częstotliwości cięcia dla danej liczby noży, a kosiarka będzie utrzymywać częstotliwość pomimo zmian prędkości koszenia.

Po ustawieniu parametry są automatycznie dostosowywane do wskaźnika prędkości, gwarantując maksymalną jednolitość koszenia. Prędkość jazdy, prędkość skręcania, prędkość podnoszenia zespołów tnących i prędkość opuszczania zespołów tnących może być ustawiona w taki sam sposób. To gwarantuje identyczne efekty koszenia – niezależnie od operatora maszyny. Inne zaawansowane funkcje maszyny to m.in. tryb Eco, dzięki któremu użytkownik może elektronicznie zarządzać prędkością silnika, by oszczędzać paliwo. W tym trybie prędkość obrotowa silnika jest obniżona, i jest jedynie automatycznie podnoszona i dopasowywana w miarę rosnącego obciążenia, co pozwala zaoszczędzić nawet do 30% paliwa i redukuje poziom hałasu.

Inna istotna funkcja kosiarki to LoadMatch: ekskluzywny system elektroniczny, zarządzający automatycznie pracą silnika maszyny oraz równocześnie zespołami tnącymi (wrzecionami) pod obciążeniem. Funkcja ta pozwala na uzyskanie ponadprzeciętnych wyników, zarówno w wersji z silnikami hydraulicznymi jak i z wersją hybrydową, w zakresie jakości i równomierności cięcia oraz wydajności – niezależnie od poziomu doświadczenia operatora. Co więcej, automatyczne i elektroniczne sterowanie silnikiem diesla lub benzynowego umożliwia oszczędzanie paliwa, znaczną redukcję negatywnego wpływu na środowisko i redukcję hałasu. Pozwala także na zrealizowanie wytycznych z ostatniego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628/UE Stage V przez kosiarkę samojezdną Triplex 2750 Precision-Cut i E-Cut Hybrid John Deere.

– Dla naszych klientów najważniejsze aspekty to jednolitość jakości cięcia, zdolność podążania za konturem podłoża i łatwa obsługa pojemników na trawę” – mówił Roberto Foti Belligambi, TSM Turf & Golf w John Deere Italiana. „Ta ważna nagroda zwieńczająca wysiłki John Deere w skupianiu się na rozwoju coraz bardziej wydajnych i efektywnych maszyn, które – jak Triplex 2750 Precision-Cut i E-Cut Hybrid – gwarantują osiągnięcie wyjątkowej precyzji i jednolitości przy każdym rodzaju zieleni – dodał.