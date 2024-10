Kosiarki bijakowe będą objęte dofinansowaniem. Radzimy jak kupić i sprawdzamy ceny

Jak wybrać odpowiednie narzędzie, gdy wszystkie wyglądają tak samo? Czy różne ceny z czegoś wynikają? Dobrym przykładem maszyn, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie są kosiarki bijakowe. Czym jednak się różnią i jak wygląda rynek?

Kosiarkom bijakowym przyglądamy się dzisiaj z dwóch względów; po pierwsze sezon żniw kukurydzianych nadal trwa, a resztki trzeba będzie jakoś zniszczyć, a po drugie jako urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników w uprawach powinny się one kwalifikować do do programu “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” (słynne 200 tys. zł na beneficjenta).

Każde zadanie wymaga odpowiedniego narzędzia, a przynajmniej jeżeli chcemy, by praca została wykonana możliwie sprawnie, w miarę efektywnie kosztowo i bez niszczenia posiadanego sprzętu. Choć kosiarka bębnowa to z pewnością dość tania i prosta maszyna, to jednak podczas wykaszania nieużytków lub prowadzenia prac porządkowych, postawienie na mulczer lub kosiarkę bijakową okaże się lepszym wyborem. I właśnie tej drugiej grupie maszyn przyjrzymy się bliżej.

Kosiarka do wszystkiego

Wszystkiego w rozumieniu „nie wiadomo czego”, bowiem tego typu maszyny raczej nie nadają się bezpośrednio do prowadzenia produkcji rolniczej, jak zbiór traw, choć modele większe mogą okazać się przydatne na przykład podczas mulczowania resztek po kukurydzy. Niemniej pośrednio kosiarki bijakowe często znajdują zastosowanie jako maszyny pomocnicze w gospodarstwach, przede wszystkim do wykaszania miejsc zarośniętych roślinnością, w którą nie chcielibyśmy wjeżdżać kosiarką dyskową czy inną maszyną, z dużym udziałem małych drzewek, krzaków i o wątpliwej jakości i równości podłoża.

To także doskonałe narzędzia do wykaszania rowów – warianty z opcją wychyłu, czy ścieżek pomiędzy drzewkami lub krzewami w sadach czy na plantacjach. Oczywiście są to również maszyny powszechne w służbach komunalnych czy ogrodnictwie. A na co zwrócić uwagę podczas wyboru?

Po pierwsze, do czego będziemy chcieli wykorzystywać taką kosiarkę. Jeżeli głównym zastosowaniem ma być mulczowanie resztek po kukurydzy, to raczej będziemy celowali w maszynę do mocniejszego ciągnika o możliwie jak największej szerokości roboczej, z ciężkimi młotkami, choć to oczywiście znaczny wydatek. W Polsce bardzo popularnym segmentem jeżeli mowa o zastosowaniu na ścierniskach są maszyny od 2 do 3,2 metra szerokości. Modele większe: 4-6 metrów pozwolą na uzyskanie wydajności nawet 4-5 ha na godzinę, niestety wymagając przy tym ciągnika o mocy 120-300 KM z solidnym podnośnikiem.

W budowie w zasadzie wszystkie kosiarki bijakowe, a zwłaszcza te do 3,2 m, są niemal identyczne. Niemal, bowiem różnić się mogą pewnymi rozwiązaniami, na które warto zwrócić uwagę i zadać sobie pytanie czy to może mi się przydać, oprócz oceny z jakiej grubości blachy została dana maszyna wykonana, to może mieć kluczowe znaczenie.

Kosiarki proste i kosiarki mini

Zarówno najmniejsze kosiarki jak i te większe z linii określanych jako „proste” są w zasadzie zbudowane w taki sam sposób. Wał na którym znajdują się elementy tnące, a są to zazwyczaj noże typu Y w bazowych konfiguracjach, obudowany jest osłoną z blachy, zwykle giętą w 3 lub 4 płaszczyzny, rzadziej półokrągłą z dwiema bocznymi blachami, które stanowią punkty mocowania łożysk w oprawach na cztery śruby. Do tego zaczep – KAT I lub KAT II, nieregulowany w żaden sposób.

Tutaj wszystko widać jak na dłoni, zarówno klasy twardości śrub użytych do montażu jak i grubości blach. Bardzo często w takich kosiarkach brakuje osłon lub są one dość liche. Przekładnia kątowa jest umieszczona na stałe, a regulacja napięcia przekładni pasowej może odbywać się poprzez podnoszenie całego zespołu przekładnia-wał-łożyskowanie górnych kół pasowych, czyli w maszynie nie ma napinacza.

W ekstremalnych przypadkach można zapomnieć o kołach prowadzących lub wale podporowym, kosiarka jest regulowana jedynie na bocznych ślizgach, skokowo na otworach. Czy są to maszyny złe? Nie, a przynajmniej jeżeli zostały wykonane w miarę poprawnie, natomiast zdecydowanie są to kosiarki do pracy dorywczej, nie zaś do wielogodzinnego mulczowania czy wykonywania usług, oczywiście wiele zależeć będzie od komponentów składowych, z których najważniejsze to: łożyska, przekładnia, piasta kół pasowych i same pasy.

W przypadku łożysk należy uważać, bowiem są to elementy standaryzowane i producenci mają pewną dowolność w ich doborze. W tym samym rozmiarze ramki, jak i samego łożyska, można dostać kosiarkę na łożyskach „no-name” za kilkadziesiąt złotych, które bardzo szybko ulegną zniszczeniu, droższych i bardziej wytrzymałych takich, których producent nie wstydzi się swojej marki np. FKL, markowych: SKF czy NSK. Niestety w ostatnim czasie można mieć wiele zastrzeżeń do tego typu części, nawet pochodzących od znanych producentów, oczywiście za sprawą obniżania jakości, czy też jak to określane jest językiem branżowym: optymalizacji kosztów. Warto jednak pamiętać, by podczas rozmów ze sprzedawcą zapytać, kto stoi za poszczególnymi kluczowymi komponentami.

Maszyny średnie i ciekawe

Wraz z przekroczeniem szerokości 1,35-1,5 m wchodzimy w segment maszyn, w których producenci nieco większy nacisk kładą na ciekawe funkcje maszyn. Zapotrzebowanie na moc zwykle wciąż mieści się w zakresie 30-50 KM, a na wyposażeniu znajdziemy zarówno noże Y, młotkonoże jak i młotki o różnych masach. Pojawiają się maszyny wyposażone w kosz do zbierania mulczu czy też kosiarki z wychyłem lub przesuwem. Przesuw to opcja tańsza i mniej wymagająca, bowiem nie wymaga dużego udźwigu od podnośnika, w wariantach najprostszych realizowany jest ręcznie, tj. ustawiamy kosiarkę względem ciągnika na specjalnych prowadnicach i podczas koszenia nie mamy możliwości regulacji.

W nieco bardziej zaawansowanej wersji kosiarka umożliwia hydrauliczne przesunięcie w lewo lub prawo za pomocą cylindra. Taka kosiarka wymaga oczywiście przyłącza hydrauliki aby w pełni wykorzystać możliwości. Najbardziej zaawansowane maszyny pozwalają na wychylenie zespołu koszącego na specjalnym ramieniu, a nawet koszenie skarp czy przeciwskarp. Te maszyny zainteresują zwłaszcza tych, którzy chcą wykorzystać je do wykaszania rowów czy zboczy. Z racji możliwości pracy na ramieniu odsadzonym od ciągnika, ten powinien mieć nieco większy gabaryt, masę oraz udźwig niż wynikałoby to z samej szerokości roboczej kosiarki.

W przypadku wyboru kosiarki z przesuwem, warto jest zwrócić uwagę w jaki sposób producent przewidział jego realizację. Zasadniczo można spotkać dwa rozwiązania. Najprostsze, to zamocowanie ramki TUZ na prowadnicach, lub prętach w poprzek kosiarki, wówczas kosiarka jest przesuwana względem ramki, co oczywiście powoduje, że w skrajnych położeniach kosiarki wałek pracuje pod skosem. Drugim typem rozwiązania jest zastosowanie przelotowej przekładni kątowej z wałkiem sześciokątnym. Wówczas kosiarka może przesuwać się na boki gdy przekładnia stoi w miejscu.

Maszyny duże i wszechstronne

Wraz z przekroczeniem szerokości 2-3 metrów, kosiarki bijakowe rozwijają pełnię możliwości i opcji wyposażenia, zwłaszcza, że modele jeszcze większe często są budowane w oparciu o połączenie dwóch kosiarek 2- lub 3-metrowych. Tutaj raczej rzadko spotyka się maszyny bez jakiegokolwiek przesuwu, bardzo często jest on hydrauliczny, niemniej nie brakuje ciekawych rozwiązań.

Jednym z takich rozwiązań są kosiarki z możliwością pracy jako tylna lub czołowa – tylno-czołowe. Producenci mają na to kilka sposobów; jak to często bywa – proste i tanie oraz te droższe, ale za to oszczędzające czas. Te ekonomiczne bazują na tym, że możemy odkręcić przekładnię i obrócić ją o 180 stopni po uprzednim przeniesieniu także ramki TUZ. Tak oto kosiarka z tylnej staje się czołową przy zachowaniu kierunku obrotu rotora i kierunku jazdy.

Opcja druga, to wyposażenie kosiarki w przekładnię z frezami po dwóch stronach oraz podwójną ramką TUZ, czasem jedynie górny punkt wymaga przełożenia. Zazwyczaj w takich maszynach łożysko jest mocowane nie na cztery a na 6 lub 8 śrub. Dodatkowo maszyny są wyposażane w solidne osłony, gumowe fartuchy, czasem otwory rewizyjne i bardziej finezyjne metody regulacji wysokości czy napinania przekładni pasowej – te mogą mieć więcej jak 4 lub 5 pasów. Bardzo przydatną opcją może okazać się zastosowanie wewnętrznej, przykręcanej osłony, która w trakcie pracy będzie ulegała zużyciu zamiast konstrukcji maszyny.

Cenowo jeżeli chodzi o maszyny małe, to jest takie przeznaczone do współpracy z ciągnikami o mocy poniżej 20 KM, należy przygotować się na wydatek w okolicy 4,5-6 tys. zł brutto, choć zdarzają się maszyny zachodnich producentów kosztujące nawet 8 tys. zł; wszystko zależy od wyposażenia.

Mniej więcej tam gdzie kończą się cenniki maszyn małych, zaczynają się cenniki maszyn średnich z tym, że za 8 tys. zł brutto raczej nie zaszalejemy ze specyfikacją. Żeby dostać maszynę z solidniejszą przekładnią, młotkami czy chociażby regulacją punktów mocowania TUZ trzeba przygotować raczej 10-11 tys. zł brutto za około 2 metrową kosiarkę bez przesuwu, około 1,6-1,8-metrową z przesuwem lub 1,3-1,5-metrową z wychyłem bocznym.

Maszyna w okolicy 2,2 metra szerokości na tak zwanym wypasie bez trudu przekroczy kwotę 25 tys. zł, zwłaszcza jeżeli ma być sygnowana logiem znanego producenta. Natomiast w przypadku kosiarek z grupy 2,8-3,2 metra szerokości koszenia, czyli do ciągników od 120-140 KM, trzeba liczyć się z wydatkiem ponad 40 tys. zł jeżeli dołożymy do niej np. opcję możliwości pracy z przodu lub tyłu ciągnika.