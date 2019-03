Kosiarka samojezdna: skuteczna i bezpieczna

Końcówka sezonu to czas, kiedy porządkujemy ogród przed nadchodzącą zimą. Intensywne prace ogrodowe, do których często wykorzystujemy kosiarki samojezdne, powinny przebiegać nie tylko sprawnie, ale również bezpiecznie.

Kosiarki samojezdne, nazywane też przez wielu użytkowników traktorkami ogrodowymi, świetnie sprawdzają się w porządkowaniu większych ogrodów – nie tylko w przypadku potrzeby pielęgnowania trawy, ale też po odpowiednim doposażeniu: podczas czyszczenia alejek z liści czy zalegającej ziemi, transportowania materiałów, roślin, drewna do kominka, a zimą nawet do odśnieżania dróg czy chodników. Korzystanie z kosiarek samojezdnych znacznie usprawnia codzienne działania w ogrodzie – trzeba jednak pamiętać, że przy dużym tempie prac, nietrudno o niebezpieczne sytuacje. Nowoczesne modele zostały odpowiednio skonstruowane i wyposażone w rozwiązania, które eliminują zagrożenia.

Konstrukcja kosiarki

Jednym z ważniejszych aspektów, mających wpływ na bezpieczeństwo operatora kosiarki samojezdnej, jest jej konstrukcja. Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, oceniając poszczególne modele, na przykład podczas zakupów?

– Szerokie koła jezdne gwarantujące stabilność, wzmocniony zderzak, szeroka zabudowana platforma operatora, która zabezpiecza go podczas pracy, wyprofilowane schody ułatwiające wygodne wejście na miejsce operatora – to podstawowe elementy mające decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa operatora oraz jego odczucia co do maszyny – mówi Kamil Karkowski z John Deere Polska.

Obok najbardziej rzucających się w oczy cech pojazdu, należy zwrócić uwagę również na detale, takie jak np. bardzo wydajne oświetlenie zewnętrzne, które jest szczególnie istotne jesienią lub zimą, kiedy szybko zapada zmrok.

Aby dodatkowo zwiększyć ochronę operatora, u dealerów John Deere dostępne są akcesoria – przykręcane zderzaki przednie lub tylne, obciążniki poprawiające przyczepność i stabilność urządzenia w trakcie pracy. Ich zastosowanie będzie szczególnie pomocne w przypadku prac na nierównym terenie lub w momencie, gdy zdecydujemy się na pracę z przyczepką lub pługiem śnieżnym.

Często kosz na ściętą trawę jest wyposażony w dodatkową warstwę tkaniny, chroniącą przed wyrzucanymi elementami (kamienie, kawałki gałęzi) przez noże. Gdy kosz jest napełniony, wówczas szerokie koła oraz duży rozstaw osi i kół zapewniają stabilność kosiarki, co jest szczególnie ważne zwłaszcza na pochyleniach.

Codzienna praca w ogrodzie wiąże się często z obecnością dzieci w otoczeniu urządzeń lub maszyn. Nic więc dziwnego, że producenci stosują blokady, które sprawiają, że bez celowego działania dorosłego nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, np. pedał hamulca zabezpieczający przed odpaleniem kosiarki przez osoby postronne. Dodatkowo w fotelu operatora znajduje się czujnik nacisku, umożliwiający uruchomienie kosiarki wyłącznie przez dorosłą osobę.

Technologie w służbie bezpieczeństwa

W nowoczesnych kosiarkach samojezdnych obok odpowiedniej konstrukcji i specjalnych mechanizmów, stosuje się rozwiązania techniczne, które są ważnym wsparciem w kluczowych momentach, szczególnie gdy zmęczeni pracą zapominamy o zachowaniu ostrożności. Pamiętajmy, że sprzęt wyposażony w bardzo ostre narzędzia przy chwili nieuwagi może wyrządzić wiele krzywdy.

– W kosiarkach samojezdnych John Deere wdrożyliśmy różne systemy, które dodatkowo zabezpieczają operatora. Są one w stanie dla przykładu rozłączyć napęd noży, gdy kosz nie jest zainstalowany lub całkowicie wyłączyć silnik maszyny, gdy operator opuści swój fotel. Napęd noży jest też rozłączany automatycznie, gdy podczas ich pracy operator rozpocznie jazdę do tyłu – aby móc kosić jadąc do tyłu, musimy trzymać przycisk, dając maszynie informację, że robimy to z pełną świadomością – dodaje ekspert John Deere.

Elementy sterujące napędem noży, powinny być tak skonstruowane, aby błyskawiczne rozłączyć napęd poprzez szybki ruch np. naciśnięcie dużego przycisku.

Źródło: John Deere