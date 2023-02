„Korytarze solidarnościowe” to fikcja. Ukraińskie zboże, które wjeżdża do Polski, jest już zbożem unijnym

Wczoraj, 1 lutego, spotkali się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele Rządu RP i prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych. Obecni byli m.in. minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, szef Gabinetu Politycznego Ministra Przemysław Bednarski i prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Podczas spotkania omawiano trudne tematy rynku zbóż i hodowli zwierząt. Minister Kowalczyk po raz kolejny podkreślił, że niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy został powstrzymany – w tym sensie, że do Polski już od listopada nie wjeżdża tzw. zboże techniczne, a prokuratura zajęła się już 6 przypadkami prób wwozu zboża niespełniającego norm. Przypomniał też, że Polska wspólnie z Bułgarią, Republiką Czeską, Rumunią Słowacją i Węgrami, złożyła w Komisji Europejskiej wniosek w sprawie problemów z wzrastającym importem rolnym z Ukrainy – wniosek ten został przedstawiony podczas ostatniego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Niestety nie wszystkie państwa członkowskie UE poparły ten wniosek, ale „jest zrozumienie sytuacji w KE”. Minister powiedział też, że są rozważane możliwości wsparcia producentów zbóż w formie interwencji kryzysowej (informowaliśmy o tym w artykule z 31 stycznia pt. „Minister Kowalczyk o szansach na uruchomienie rezerwy kryzysowej dla polskich rolników”), ale na każdą formę wsparcia zgodę musi udzielić Komisja Europejska.

Minister Kowalczyk poinformował, że według dostępnych danych zUkrainy do Polski wpłynęło w ub. r. około 3,1 mln ton zbóż, w tym ok. 1 mln ton pszenicy i ok. 1,8 mln ton kukurydzy.

– Niestety korytarze solidarnościowe to hasło, za którym dziś tak naprawdę nic nie stoi, a zboże, które wjeżdża na teren Polski jest już zbożem unijnym – powiedział minister.

Odnosząc się do postulatów wsparcia hodowli minister Kowalczyk powiedział, że ono funkcjonuje w wysokości, jakiej do tej pory nie było: – Bardzo wyraźnie zostały zwiększone środki w ramach dobrostanu zwierząt. Było i jest wsparcie skierowane do hodowców trzody chlewnej. Są środki na dopłaty do paliwa rolniczego, którymi objęci zostali również hodowcy bydła. Patrzymy realnie i wiemy, że żyjemy w świecie wolnego rynku. Dla rolnictwa ochrona jest naprawdę spora, może niewystarczająca, ale na taką dzisiaj nas stać – podsumował wicepremier Henryk Kowalczyk.