Korekta cen na Matifie we wtorek

Wczorajsze notowania zarówno w Europie, jak i w USA przebiegały pod dyktando sprzedających, gdzie pszenica i oleiste korygowały wcześniejsze wzrosty.

Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif spadły we wtorek trzeci dzień z rzędu, ale ogólnie stabilne otoczenie rynkowe ograniczyło straty. Kontrakt grudniowy zamknął się o 1 EUR niżej na poziomie 227,75 EUR/t. Podobne nastroje były na giełdach w USA. Na CBoT grudniowa pszenica straciła 6,75 centa.

Jako powód spadków podaje się m.in. pogodę, gdyż w Rosji w ostatnich dniach odnotowano pewne opady deszczu, a spodziewanych jest ich więcej, co zwiększa szanse na zasiewy pszenicy w wilgotną ziemię i tym samym potencjalne plony.

Spadki łagodziły nieco nowe wieści z Turcji, gdzie rząd nieznacznie łagodzi zakaz importu, który wszedł w życie 21 czerwca . Młynarze i eksporterzy będą teraz mogli importować pszenicę, przy czym 85% ich zakupów będzie musiało pochodzić z krajowych zapasów, a pozostałe 15% można pozyskać z prywatnego importu.

Również w przypadku oleistych we wtorek trwała korekta na tym rynku i najbardziej aktywny lutowy kontrakt futures spadł na giełdzie Matif o 5,25 EUR do 497 EUR/t. Spadek cen soi, który rozpoczął się dwa i pół tygodnia temu, był także kontynuowany i listopadowy kontrakt stracił na CBoT 5 centów spadaja do 991 centów/buszel, co od początku października daje już 7% spadku.

Jako powody handlowcy podają m.in. opady deszczu w Ameryce Południowej, które poprawiają perspektywy zbiorów soi. Uwaga skupia się również w coraz większym stopniu na dużej globalnej podaży i wzroście zapasów końcowych przewidywanym na sezon 2024/25. Negatywny wpływ we wtorek miał także dalszy spadek cen ropy naftowej i słabszy rynek oleju palmowego w Malezji .

Źródło: Kaack