Koreańscy rolnicy kradli Japończykom… sadzeniaki

Jak podaje portal Japan Agricultural News, japońska odmiana słodkich ziemniaków Beniharuka jest uprawiana i szeroko rozpowszechniana w Korei Południowej bez pozwolenia.

Odmiana ta stanowi już 40 procent obszaru uprawy słodkich ziemniaków w Korei Południowej, co wywołało zaniepokojenie w Japonii, ponieważ ​​słodkie ziemniaki uprawiane w Korei Południowej będą konkurować z japońskimi na rynku globalnym. Wszak Beniharuka jest uważana za produkt z bardzo dużym potencjałem eksportowym.

Jak podaje dalej portal, wydaje się, że rolnicy z Korei Południowej, którzy odwiedzili region uprawy słodkich ziemniaków w Japonii, zabrali sadzeniaki Beniharuka bez pozwolenia. Uprawa Beniharuka rozpoczęła się w Haenam w południowokoreańskiej prowincji Jeolla około 2015 roku i zajęła 40 procent całkowitej powierzchni uprawy słodkich ziemniaków w kraju wynoszącej 20753 hektarów w 2018 roku.

W Korei Południowej odmiana jest sprzedawana w cenie od 1000 do 2000 jenów za 5 kilogramów, czyli taniej niż cena uprawianej w Japonii Beniharuka.

Powodem, dla którego uprawa tej odmiany szybko się rozprzestrzeniła w Korei Południowej w krótkim czasie, był fakt, że lokalne publiczne centrum technologii rolniczej prowadziło hodowlę tkankową i zapewniało sadzonki odmiany Haenam 1 w niskiej cenie.

Dziennikarze portalu Japan Agricultural News skontaktowali się telefonicznie z Korea Seed & Variety Service – organizacją zależną Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich Korei Południowej, która specjalizuje się w zarządzaniu nasionami – i zapytała, jak poradzi sobie z tym problemem.

Urzędnik powiedział przez telefon, że osoba odpowiedzialna nie jest dostępna i że organizacja odpowie e-mailem, ale wiadomość taka nie dotarła do Japończyków.

Beniharuka została opracowana przez National Agriculture and Food Research Organization (NARO) i stała się odmianą zarejestrowaną w 2010 roku.

Jest to bardzo popularna odmiana typu lepkiego, o której mówi się, że zapoczątkowała boom na pieczone słodkie ziemniaki w Japonii. Według NARO odmiana jest uprawiana głównie w regionach Kyushu i Kanto, a obszary uprawy słodkich ziemniaków pracują nad tym, aby stała się odmianą markową.

Eksport słodkich ziemniaków osiągnął 1,337 miliarda jenów w okresie od stycznia do września tego roku, co oznacza wzrost o 20 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Uważany jest za jeden z produktów, którego eksport ma w przyszłości nadal rosnąć.

Hodowcy pracujący nad zwiększeniem eksportu są zaniepokojeni nielegalnym odpływem sadzonek.

– Za granicą rośnie również zapotrzebowanie na lepkie bataty – powiedziała osobazajmujący się uprawą słodkich ziemniaków w regionie Kanto. – Istnieje możliwość, że w przyszłości nasze produkty będą konkurować z produktami z Korei Południowej – dodał.

Chcemy, aby rząd podjął skuteczne działania – zakończył

– Potwierdziliśmy, że sadzonki Beniharuka zostały przewiezione do Korei Południowej i Chin – powiedział urzędnik Biura ds. Przemysłu Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa na podstawie przeprowadzonego we wrześniu dochodzenia.

Jednak w obecnym systemie trudno jest żądać od rolników z Korei Południowej zaprzestania produkcji lub ubiegania się o odszkodowanie.

Aby skorzystać z prawa hodowcy roślin do odmiany w obcym kraju, należy zarejestrować odmianę w tym kraju. Jednak zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie nowych odmian roślin wiele krajów, w tym Korea Południowa, wymaga, aby wnioski o rejestrację odmiany były składane w ciągu czterech lat po rozpoczęciu przenoszenia odmiany do tych krajów, co oznacza, że ​​Beniharuka nie może być tam zarejestrowana.

Parlament obecnie obraduje nad projektem ustawy zmieniającej prawo dotyczące nasion i sadzonek, aby wprowadzić ograniczenia w wywozie ich z Japonii.