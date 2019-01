Kopaczki i kombajny do zbioru ziemniaków

Powierzchnia plantacji ziemniaka w Polsce wynosi ponad 330 tys. ha. Uprawą tej rośliny zajmuje się 370 tys. gospodarstw z czego w 320 tys. z nich powierzchnia plantacji nie przekracza 1 ha. Zarówno dla małych, średnich jak i bardzo dużych plantatorów ziemniaków oferowane są przez producentów krajowych i zagranicznych maszyny umożliwiające zmechanizowany zbiór tej rośliny. Gama dostępnych na rynku maszyn obejmuje kopaczki, kombajny przyczepiane oraz samobieżne.



Kopaczki wibracyjne

Kopaczki wibracyjne to maszyny przeznaczone na małe plantacje ziemniaków. Są one produkowane w wersji zawieszanej i agregowane z ciągnikami małej mocy. Elementem roboczym tych maszyn jest wibrujący lemiesz z regulacją głębokości kopania, który przenosi ziemniaki i ziemię na wibrujący kosz odsiewający. Po obu stronach lemiesza znajdują się dwie tarcze odcinające nadmiar łęcin. Zależnie od wersji ziemniaki mogą być wyrzucane z tyłu lub z boku. Tego typu maszyny są dostępne w ofercie firmy Bomet.

Producent z Węgrowa oferuje także mini-kopaczkę Z665/1 Ursa z wyrzutem tylnym agregowaną z mikrociągnikami. Dzięki niewielkim rozmiarom ma ona zastosowanie na niewielkich działkach. Kopaczka Ursa umożliwia wykopywanie ziemniaków oraz warzyw korzeniowych (np. marchew, pietruszka, seler) uprawianych w rozstawie co 45 cm. Maszyna potrzebuje zaledwie 10 KM mocy z ciągnika.

Kopaczki przenośnikowe

Kopaczki przenośnikowe wyróżnia w konstrukcji zastosowanie taśmy prętowej (przenośnika), która jest wstrząsana eliptycznymi kołami zębatymi. Stalowe pręty napędzanych z WOM ciągnika przenośników osłonięte są elastycznymi otulinami zapobiegającymi nadmiernemu obijaniu bulw ziemniaków. Wykopane ziemniaki są układane w rzędzie. Szerokość rzędu limituje kratka zsypowa. Kopaczki przenośnikowe są dostępne w wersji zawieszanej oraz półzawieszanej. Te pierwsze są dostępne zarówno w wersji 1-rzędowej jak i wykopującej ziemniaki z dwóch rzędów.

Zawieszane kopaczki przenośnikowe (1- i 2 – rzędowe) oferuje firma Akpil z Pilzna, Bomet z Węgrowa, Krukowiak z Brześcia Kujawskiego oraz Unia Group. Firma Krukowiak jest producentem jednorzędowej kopaczki przenośnikowej Pyrus II wyposażonej w stół przebierczy. Posortowane przez obsługę (5-7 osób) ziemniaki wpadają do worków lub podstawianych skrzynek. Ta przyczepiana maszyna służy do kopania wczesnych ziemniaków, ale może być również przystosowana do zbioru warzyw korzeniowych (m.in. marchwi, pietruszki, buraków czerwonych).

Przenośnikowe kopaczki układające ziemniaki w rzędach produkuje niemiecka firma Grimma od wielu lat obecna na polskim rynku. W ofercie tego producenta są dostępne dwie serie maszyn WH 200 (zwieszane) i WR 200 (przyczepiane).

Kopaczki ładujące

Do zbioru ziemniaków na bardzo dużych plantacjach mają zastosowanie kopaczki ładujące. Maszyny te nie mają stołu przebierczego. Wykopane ziemniaki są podawane na napędzany hydraulicznie przenośnik ładujący o regulowanym położeniu, który dokonuje załadunku przyczepy poruszającej się równolegle z maszyną. Na polskim rynku kopaczki ładujące w wersji 2- i 3 – rzędowej oferuje niemiecka firma Grimme oraz belgijska AVR (2-rzędowa kopaczka Esprit). Maszyny te producenci wyposażyli w zespoły do oddzielania łęcin oraz separatory brył i kamieni. Elektrohydraulicznie sterowany system zapewnia automatyczną kontrolę zagłębienia lemieszy i jednocześnie stały docisk rolek kopiujących na redlinę.

Kombajny ciągnione

Do zbioru na większych plantacjach stosowane są przyczepiane kombajny ziemniaczane. Maszyny te oferują zarówno producenci krajowi jak i zagraniczni.

Rodzimym producentem kombajnów ziemniaczanych jest Unia Group w której ofercie są dostępne 3 modele: Bolko, Pyra 1600 i Pyra 3000. Jednorzędowy kombajn Bolko jest dostępny w trzech wersjach. W pierwszej opcji jest on wyposażony w cyklicznie opróżniany zbiornik o ładowności 1250 kg. Bolko S zamiast zbiornika ma podest i workownicę. Bolko T ma dodatkowy przenośnik ładujący ziemniaki bezpośrednio na przyczepę. Z podestem i w workownicą jest dostępny kombajn Pyra 1600. W klasycznej wersji ma on zbiornik o ładowności 1600 kg. W zbiorniku podobnej konstrukcyjnie maszynie Pyra 3000 zbiornik mieści 3 t ziemniaków. Maszyny zbierają ziemniaki w rozstawie 75-90 cm. W podobnej rozstawie międzyrzędzi pracuje ciągniony kombajn o nazwie Kartofel produkowany przez firmę Akpil z Pilzna. Maszynę wyposażono w niezależny układ hydrauliczny. Pompa hydrauliczna pozyskuje napęd z WOM. Maszyna ma zbiornik o ładowności 3500 lub 5000 kg.

Bogatą gamą przyczepianych kombajnów dysponuje firma Grimme. W ofercie niemieckiego producenta są 1-rzędowe maszyny ze zbiornikiem 4-5 t oraz 2-rzędowe kombajny wyposażone w zbiorniki od 6 do 9 ton. Największa maszyna (EVO 290) oparta jest na trójkołowym podwoziu. Bogatą propozycję kombajnów ma firma AVR. Gama produktowa tego producenta obejmuje jeden model 1-rzędowy oraz cztery w wersji 2-rzędowej. Największa maszyna (Spirit 9200) ma zbiornik o ładowności 8 ton.

Samobieżne kombajny ziemniaczane

Największą wydajność zbioru ziemniaków zapewniają kombajny samobieżne. Są to maszyny przeznaczone na wielkoobszarowe plantacje. Są one dostępne wyłącznie w ofercie zagranicznych producentów. Dysponują one bardzo bogatym wyposażeniem. Tym maszynom będzie poświęcony oddzielny materiał.

Dr inż. Jacek Skudlarski