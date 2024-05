Kontynuacja wzrostów, choć są wyjątki: Ceny zbóż 17.05.2024

Na koniec tygodnia ceny zbóż dalej powoli rosną i obserwujemy w wielu przypadkach poziomy cenowe jakich nie było od co najmniej kilku miesięcy. Pewnym wyjątkiem jest tu rzepak, który zanotował sporą stratę w porównaniu do początku tygodnia. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 17.05.2024 r.?

Obecny tydzień można z pewnością zaliczyć do udanych, a to ze względu na systematyczne podwyżki cen zbóż. Również ruch w skupach się zwiększył co potwierdzają firmy skupowe, a spowodowane jest to m.in. tym że zbliża się koniec maja, czyli termin do którego można sprzedawać zboża aby uzyskać do nich dodatkowe dopłaty zapowiedziane przez Ministerstwo Rolnictwa.

Nie mniej jednak pomimo zwiększonej podaży i tak nie zaspokaja ona do końca potrzeb większych firm przetwórczych, które byłyby w stanie wchłonąć obecnie sporo większe ilości towaru. To również wiąże się z tym, że muszą one konkurować o zboża oferując wyższe ceny, co z pewnością jest korzystne dla sprzedających.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1080 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 700 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 830 zł za tonę.

Dość stabilnie zachowują się ceny jęczmienia, gdzie wzrosty są minimalne i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 560 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Nieznacznie podniosły się także ceny za jęczmień paszowy i maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t, a minimalnie można dostać 540 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 720 zł/t.

Równie niewielkie wzrosty odnotowało żyto i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 620 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 660 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Mocno natomiast stracił rzepak, którego cena ponownie znalazła się poniżej granicy 2 tys. zł i obecnie maksymalną stawką jest 1990 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1750 zł/t.

Dobre notowania na rynkach światowych przełożyły się również na krajowy rynek kukurydzy, gdzie cena maksymalna nieznacznie wzrosła i maksymalne stawki to nawet 840 zł/t. Minimalnie zaś kupujący płacą 630 zł/t. Ceny utrzymuje natomiast owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 980 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.