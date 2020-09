Kontrowersyjny “Zielony Ład” bez konsultacji z polskimi rolnikami

Według nowej unijnej strategii Europejski Zielony Ład maja zostać wprowadzone w rolnictwie ograniczenia dotyczące między innymi ilości stosowanych nawozów, środków ochrony roślin, ugorowania 10% gruntów, przeznaczenia 25% powierzchni gospodarstwa pod uprawy ekologiczne czy też poprawy warunków dobrostanu zwierząt.

W ocenie rolników z Podlasia propozycje te rodzą wiele pytań, gdyż brak jest konkretnych założeń. Dlatego Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o zaapelowanie do Komisji Europejskiej o głęboką analizę planowanych rozwiązań i wzięcie pod uwagę argumentów prezentowanych przez polskich rolników.

Producenci rolni w naszym kraju stosują bowiem zacznie mniej sztucznych nawozów oraz pestycydów w porównaniu do takich krajów jak Niemcy czy Francja. W sytuacji, gdy polskim rolnikom nakazuje się ograniczyć nawożenie oraz stosowanie środków ochrony roślin o połowę, to należy to liczyć od średniej unijnej, a nie od ilości jakie są zużywane w Polsce.

Ponadto wprowadzenie obowiązku 10% ugorowania gruntów może doprowadzić w gospodarstwach inwentarskich, a takie dominują w województwie podlaskim, do trudności w zabezpieczeniu paszy dla zwierząt. Warunki pogodowe w naszym kraju od wielu lat nie są stabilne, do tego dochodzą klęski jak chociażby susza, które znacznie obniżają plony. Mając na względzie fakt, że rolnictwo w województwie podlaskim jest dominującym działem gospodarki, Podlaska Izba Rolnicza jest stanowczo przeciwna wprowadzeniu tego typu rozwiązań – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Izba rolnicza sugeruje również ,aby wziąć pod uwagę procentowy udział powierzchni upraw będących w systemie gospodarstw ekologicznych w stosunku do pozostałych gruntów uprawianych intensywnie, wówczas okaże się jak duży udział krajowego rolnictwa jest prowadzony w sposób ekstensywny.