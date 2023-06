Kontrola NIK w Zakładach Azotowych Puławy?

Grupa Azoty produkująca m.in. saletrę amonową, roztwór saletrzano mocznikowy i mocznik odnotowała w I kw. tego roku stratę w wys. 555 mln. zł. Związki zawodowe złożyły zawiadomienie do prokuratury o wyrządzenie “szkody majątkowej wielkich rozmiarów”, a Koalicja Obywatelska z inicjatywy posła Krawczyka wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

O trudnej sytuacji Grupy Azoty media informowały już w ubiegłym roku, kiedy to “w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego” Zarząd Grupy Azoty podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2022 r. pracy instalacji do produkcji: nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Czas ten przeznaczono na inwestycje i remonty, w tym główny remont instalacji poliamidów.

W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6,4 mld zł. Publikując wyniki finansowe Spółka poinformowała wówczas, że pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miały wysokie ceny nawozów, natomiast negatywny – rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

Efektem procesów inwestycyjnych były m.in. dwie inwestycje o łącznej wartości 65,6 mln zł w kędzierzyńskim Wydziale Amoniaku: modernizacja węzła półspalania oraz zaprojektowanie i wykonanie wnętrza kotła i przegrzewacza par. W lutym 2023 r. Grupa Azoty poinformowała, że dzięki temu Spółka zwiększy produkcję amoniaku i poprawi efektywność energetyczną.

W kwietniu 2023 r. Grupa Azoty poinformowała, że w marcu 2023 roku zmniejszyła produkcję nawozów azotowych o 35,1 proc., do 211 tys. ton, natomiast produkcja nawozów wieloskładnikowych wzrosła do 46 tys. ton z 35 tys. ton rok wcześniej. “Wielkość produkcji Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim” – napisano w komunikacie.

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Azoty zanotowała stratę opiewającą na 555 mln zł netto wobec zysku na poziomie 882 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku, przy czym największą stratę sięgającą 282 mln zł netto zanotowały Zakłady Azotowe Puławy.

Jednak w wydanym 1 czerwca 2023 r. komunikacie Spółka poinformowała, że: “W związku z obserwowaną w ostatnich tygodniach maja br. zmianą cen na europejskim rynku gazu oraz prognozami w obszarze popytowym spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają swoją produkcję”. Produkcję zwiększą również Zakłady Azotowe Puławy: “W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy od 1.06.2023 r. spółka zwiększy produkcję nawozów i chemikaliów – w tym saletry amonowej (PULAN®), roztworu saletrzano mocznikowego (RSM®) i mocznika z przeznaczeniem na płynne roztwory (wspomniany RSM® oraz NOXy®)”.

– W związku z korektą cen na europejskim rynku gazu w ostatnich tygodniach maja 2023 r. oraz prognozami w obszarze popytowym spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają poziomy produkcji na swoich instalacjach. Nasze spółki reagują na zmiany rynkowe i podejmują aktywne działania w celu dostarczania konkurencyjnych produktów na rynek, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnych miesięcy – mówi cytowany w komunikacie Spółki prezes Zarządu Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Niemniej wczoraj, 1 czerwca 2023 r. przed siedzibą Zakładów Azotowych Puławy odbyła się konferencja prasowa posła Michała Krawczyka z Klubu Poselskiego Koalicji Obywatelskiej, której tematem “fatalna sytuacja Azotów Puławy oraz nowe działania w zakresie kontroli spółki oraz nadzwyczajne posiedzenie komisji sejmowej”.

– Zakłady Azotowe Puławy stoją na krawędzi – mówił poseł Krawczyk. – Zanotowały w pierwszym kwartale tego roku historyczną stratę finansową w wysokości aż 282 mln. zł. Pracownicy boją się o swoje miejsca pracy, a w Zakładzie mówi się o zakupie Azotów przez Orlen.

Poseł Michał Krawczyk złożył w związku z tym wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę w Zakładach Azotowych Puławy, a Koalicja Obywatelska złożyła (także z inicjatywy posła Krawczyka) wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w związku z trudną sytuacją w Azotach Puławy. Zgodnie z regulaminem Sejmu przewodniczący wspomnianej komisji Marek Suski musi wyznaczyć termin posiedzenia do dnia 10 czerwca.