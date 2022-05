Kontrakty na nowe zbiory pszenicy utrzymują rekordowe ceny

We wtorek notowania pszenicy spadały po obu stronach Atlantyku. Na paryskim Matifie w kontraktach majowych o 3,04 proc. do 390,75 EUR/t, zaś w USA o 0,93 proc. Koniec obrotu majowego kontraktu jest jednak coraz bliżej (10.05), a nam pozostaje obserwować wyceny kontraktów na nowe zbiory.

Te nadal są rekordowe. Wczoraj bowiem wycena spadła o zaledwie 0,07 proc., więc możemy mówić śmiało o trendzie bocznym. Wycena kontraktów na wrzesień to obecnie 377,25 EUR/t.

– Kurs euro do dolara konsoliduje się w okolicy 1,05 euro za dolara, co jest najniższym poziomem od 5 lat. Dolar umacniał się przed mającą nastąpić dzisiaj podwyżką stóp procentowy w USA, po której będzie miała miejsce cała seria podwyżek. Rekordowo tanie euro powinno sprzyjać unijnemu eksportowi pszenicy, ale na razie tempo eksportu pozostaje w tyle za poprzednim sezonem. Bardzo drogi dolar podraża za to unijny import np. rzepaku i kukurydzy – informuje e-WGT.

Drożały wczoraj również kontrakty na nowe zbiory kukurydzy; o 1,31 proc. do 329,75 EUR/t. Nieco odrobił rzepak, który na początku tygodnia w dwa dni stracił aż 65 EUR/t. Jego notowania wzrosły o 4 EUR/t do 818 EUR/t.