Konsultacje publiczne dot. unijnego łańcucha dostaw żywności

Jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym – to temat rozpoczynających się właśnie konsultacji publicznych w ramach UE. – Rolnicy są pierwszym ogniwem w łańcuchu, bez nich nie mielibyśmy żywności do przetwarzania, sprzedaży i konsumpcji. Zaobserwowaliśmy jednak, że są oni często najsłabszym ogniwem – komentował komisarz Phil Hogan. Internetowe konsultacje potrwają do 17 listopada.

Istnieją powody, aby przypuszczać, że wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności nie jest odpowiednio rozłożona na wszystkie ogniwa łańcucha, na przykład ze względu na różnice w sile przetargowej między mniejszymi i w związku z tym bardziej podatnymi na wahania rynkowe podmiotami gospodarczymi, w tym rolnikami i małymi przedsiębiorstwami, a ich silniejszymi ekonomicznie partnerami handlowymi o wysokim stopniu koncentracji.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan stwierdził: Rolnicy są pierwszym ogniwem w łańcuchu, bez nich nie mielibyśmy żywności do przetwarzania, sprzedaży i konsumpcji. Zaobserwowaliśmy jednak, że są oni nadal często najsłabszym ogniwem. Aby zaradzić tym niedostatkom w funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności, torujemy drogę do podjęcia działań, zgodnie z zajmowanym już od dawna przez Komisję stanowiskiem, że należy wspierać europejskich rolników. Pragnę zachęcić wszystkich obywateli UE, rolników i wszystkie zainteresowane strony do podzielenia się z nami swoimi poglądami poprzez wzięcie udziału w konsultacjach internetowych.

Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.

Komisji zależy również na ocenie stopnia przejrzystości rynku wzdłuż całego łańcucha dostaw i określeniu, w których jego częściach stopień ten można zwiększyć. Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewnego poziomu konkurencji konsultacje pomogą również ocenić, czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w zakresie przejrzystości rynku UE.

Kwestionariusz umożliwi również uzyskanie informacji na temat poziomu zainteresowania współpracą wśród producentów i korzystania z tzw. porozumień o podziale wartości (tj. porozumień o dzieleniu się zarówno zyskami, jak i kosztami strat, wynikającymi ze zmian cen rynkowych danego produktu), które są już stosowane w niektórych sektorach, np. w sektorze cukru.

Prace Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych podstawą konsultacji

Konsultacje opracowano w oparciu o prace Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych, powołanej przez komisarza Phila Hogana w styczniu 2016 r. Grupa ta zaproponowała szereg konkretnych sposobów wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, które uwzględniono w konsultacjach. Otrzymane odpowiedzi dostarczą informacji na potrzeby ewentualnych przyszłych prac Komisji.

Do celów konsultacji i uzyskania informacji zwrotnych opublikowano również wstępną ocenę skutków, w której wyszczególniono szereg możliwych wariantów strategicznych, przeprowadzona zostanie także pełna ocena skutków w odniesieniu do wszelkich przyszłych inicjatyw służących poprawie funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.

Wszelkie przyszłe wnioski Komisji będą również spójne z szerszym podejściem zakładającym uproszczenie i modernizację wspólnej polityki rolnej.

Źródło: KE