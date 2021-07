Konkurs “Innowacyjna wieś” dla rolników i przedsiębiorców z Wielkopolski

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie „Innowacyjna wieś”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia innowacyjnych działań, które są prowadzone przez gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa działające na wsiach. Na najlepszych czekają nagrody finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział producenci rolni wpisani do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy są właścicielami gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Ponadto, do konkursu mogą zgłaszać się także przedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim.

Zgłoszenia do konkursu muszą być innowacyjne. Co to oznacza? Za innowację może być uznane wprowadzenie do gospodarstwa nowego lub znacznie ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa.

Innowacje można zaprezentować zarówno poprzez fotografię, jak i krótki film wraz z opisem przedsięwzięcia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2021 roku.

Na najlepszych czekają nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma 6 tys. zł, laureat drugiego miejsca – 5 tys. zł, zaś trzecie miejsce będzie premiowane nagrodą w wysokości 2 tys. zł. Ponadto, przyznane zostaną również trzy wyróżnienia o wartości 2 tys. zł.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

– zapoznać się w regulaminem,

– wypełnić kartę zgłoszeniową,

– przesłać ją wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.