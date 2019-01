Zdaniem Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej redukcja populacji dzików w naszym kraju przebiega zbyt wolno.

– Liczba przypadków ASF u dzików w ciągu pięciu pierwszych miesięcy bieżącego roku przekroczyła łączną liczbę przypadków, jaka wystąpiła w latach ubiegłych poczynając od lutego 2014 roku. Oczekiwania rolników w stosunku do redukcji populacji dzików w naszym kraju nie zostały spełnione. Średni poziom zagęszczenia dzików do 0,1 szt./km. kw. rekomendowany przez międzyresortowy zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń nie został osiągnięty. Zasady polowań w strefach ASF, które wymagają przechowywania w chłodniach tuszy upolowanego dzika do czasu otrzymania wyników badań w kierunku ASF, utrudniają proces redukcji populacji dzików – informuje Aleksander Dargiewicz, dyrektor zarządzający KZP–PTCH.

Dlatego w ocenie KZP–PTCH konieczne jest uproszczenie procedury postępowania z tuszami odstrzelonych dzików, które mogłyby być kierowane bezpośrednio do utylizacji zaraz po pobraniu próbek do badań. Nieodzowne jest też zamknięcie ruchu (przejść) dla zwierzyny wzdłuż autostrady A1, A2 i A4, co pozwoli ograniczyć migrację dzików i stworzy pewnego rodzaju płot ochronny dla przedostawania się dzików.

Źródło: KZP–PTCH