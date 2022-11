Koniec zerowego VAT-u na nawozy? Paradoksalnie może to być… dobra informacja

Jak donoszą media, rząd może wycofać się z tarczy antyinflacyjnej. Wszystko to ze względu na wątpliwości Komisji Europejskiej wobec tego rodzaju pomocy. Wg informacji medialnych może chodzić nawet o interwencję Brukseli.

Do sprawy odniósł się już premier Mateusz Morawiecki.

– Ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT – stwierdził prezes Rady Ministrów cytowany przez polskieradio24.pl.

Obecna tarcza antyinflacyjna ma obowiązywać do końca roku. Rozwiązanie to spowodowało obniżkę podatku VAT; w przypadku paliw do 8 proc., zaś w przypadku gazu i nawozów oraz niektórych produktów żywnościowych jest to obecnie 0 proc.

Premier zapowiedział także, że dopóki nie będzie poważnego sprzeciwu UE, obniżone stawki VAT-u na żywność zostaną utrzymane. Ponadto tarcza ma być utrzymana, jednak na innych zasadach, między innymi poprzez kształtowanie cen przez spółki energetyczne w taki sposób, aby niwelowały one powrót do pierwotnych stawek VAT. Jeżeli taki mechanizm zadziałałby w przypadku nawozów, byłaby to dobra informacja. Wówczas sytuacja dla rolników na ryczałcie nie zmieniłaby się, zaś na obniżeniu cen hurtowych skorzystaliby także pozostali rolnicy, i tak zwolnieni z podatku VAT.