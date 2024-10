Koniec zakazu, czas na orkę – unijne przepisy już nie blokują prac polowych

Od 15 października nie obowiązuje już nakaz utrzymywania okrywy ochronnej gleby, znany jako norma GAEC 6. Rolnicy mogą wrócić na pola, by wykonywać niezbędne zabiegi agrotechniczne.

GAEC to skrót od angielskiego „Good Agricultural and Environmental Conditions”, czyli „Dobre warunki rolnicze i środowiskowe”. Jest to zestaw wymogów dotyczących zarządzania gospodarstwami rolnymi, które mają na celu ochronę środowiska, zachowanie gleby, wody i krajobrazu. W kontekście Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej, przestrzeganie zasad GAEC jest jednym z warunków, które rolnicy muszą spełniać, aby móc otrzymać dopłaty bezpośrednie.

GAEC 6 to nakaz utrzymywania okrywy ochronnej gleby na przynajmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązuje od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października. W związku z zakończeniem terminu obowiązywania normy od wczoraj można już wykonywać niezbędne zabiegi agrotechniczne w gospodarstwie.

– Po 15 października rolnik może dokonywać wszystkich niezbędnych zabiegów agrotechnicznych na gruntach ornych w swoim gospodarstwie – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.