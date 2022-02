Koniec z cenami żywności poniżej kosztów produkcji?

NSZZ RI „Solidarność” apeluje do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi na wzór przepisów wprowadzonych 16 grudniu 2021 roku w Hiszpanii, gdzie przyjęto ustawę regulującą łańcuchy dostaw w handlu żywnością.

– Celem hiszpańskiej ustawy jest zwiększenie dochodów producentów oraz poprawa przejrzystości w handlu produktami rolnymi. Według uchwalonych w Hiszpanii przepisów odbiorca będzie ustawowo zobowiązany do zapłaty kwoty równej lub większej od kosztów produkcji – mówi Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI ,,Solidarność’’

W ocenie rolniczej ,,Solidarności’’ jest to bardzo ciekawe rozwiązanie warte rozważenia w kontekście implementacji w naszym prawie krajowym, co zdaniem NZZZ RI ,,Solidarność’’ może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji dochodowości dla polskich rolników, poprawiając ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego dla społeczeństwa oraz rozwoju gospodarstw rodzinnych jest to naszym zdaniem kwestia warta uwagi.

– W Polsce w ramach implementacji Dyrektywy obowiązuje ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, gdzie w ramach nowelizacji ustawy tej przepisy można byłoby wprowadzić do polskiego systemu prawnego – dodaje Teresa Hałas.

To nie pierwszy taki głos w dyskusji. O tym rozwiązaniu w czwartek na Komisji Rolnictwa mówił unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Wprowadzenie tego typu rozwiązania wydaje się zatem całkiem realne.