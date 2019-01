Koniec roku ze wzrostem rejestracji ciągników rolniczych

W grudniu zarejestrowano 1394 ciągniki rolnicze – to o 148% więcej niż w listopadzie. Wolumen był jednak o 43% niższy od tego z analogicznego okresu poprzedniego roku. W całym 2018 roku wydano tablice do 8860 nowych maszyn. Oznacza to 17-procentowy spadek w stosunku do 2017 roku, gdy rejestracji doczekało się 10 712 ciągników – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Wzrost rynku w ostatnim miesiącu roku nie przekłada się na tak dużą poprawę realnego popytu na ciągniki. 43% grudniowego wolumenu stanowiły bowiem maszyny zarejestrowane przez firmy „na siebie” w związku ze zmianami w homologacji. W 2018 roku rejestracji doczekało się o 1852 ciągniki mniej niż w roku wcześniejszym. Warto jednak zauważyć, że wybierano mocniejsze maszyny. Średnia moc zarejestrowanego ciągnika wynosiła 110 KM. W 2017 roku było to 103 KM – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Lider zdystansował konkurencję

Liderująca marka objęła 33% grudniowego rynku. Zarejestrowano 458 maszyn z logo New Holland, a więc o 298% więcej niż w poprzednim miesiącu. Wynik przełożył się również na 80-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Na drugiej pozycji uplasował się John Deere, z liczbą 173 rejestracji. Oznacza to 188% wzrostu w porównaniu z listopadem. Producent poprawił także o 34% wynik z grudnia ubiegłego roku. Podium zamknęła marka Case IH. Rejestracja 155 maszyn z jej oferty, przełożyła się na 187-procentowy wzrost w ujęciu miesięcznym. Sprzedaż producenta wzrosła ponadto o 32% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Potrzeby były różne

Najczęściej wybieranym modelem w grudniu 2018 roku był New Holland T4.75S. Wydano tablice do 71 ciągników o tym oznaczeniu. Drugi pod względem liczby rejestracji był Zetor Proxima 100 CL. Właścicieli znalazło 50 nowych egzemplarzy tej maszyny. Podium najpopularniejszych konstrukcji zamknęły modele New Holland TD 5.85 oraz John Deere 6120M. Każdy z nich doczekał się 47 rejestracji.

Dla porównania, największą popularnością w całym 2018 roku cieszyły się takie konstrukcje jak: John Deere 6120M (245 szt.), New Holland TD 5.85 (233 szt.), New Holland T7.165 (182 szt.), John Deere 6155M (158 szt.) oraz New Holland TD 5.105 (150 szt.).

Mazowszanie rejestrowali najwięcej

Najwięcej tablic znów wydano na Mazowszu. W województwie tym odnotowano 324 rejestracje, a więc o 192% więcej niż w listopadzie. Druga lokata przypadła województwu kujawsko-pomorskiemu. W grudniu 2018 roku zarejestrowano tam 137 nowych ciągników. Oznacza to 342% wzrostu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynik ten był również o 4% wyższy od tego z grudnia 2017 roku. Czołówkę regionów zamknęła Wielkopolska, z liczbą 129 rejestracji. Przełożyło się to na 126-procentowy wzrost w porównaniu z listopadem oraz 56-procentowy spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

*Każdorazowo, gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć, jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Źródło: Martin & Jacob