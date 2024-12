Koniec negocjacji UE-Mercosur. Największej w historii umowy dotyczącej ochrony produktów spożywczych i napojów z UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i jej odpowiednicy z czterech krajów Mercosur, tj. prezydent Brazylii Lula, prezydent Argentyny Milei, prezydent Paragwaju Peña i prezydent Urugwaju Lacalle Pou zakończyli negocjacje w sprawie przełomowej umowy o partnerstwie UE-Mercosur.

Proponowana umowa UE-Mercosur składa się z filaru politycznego i współpracy oraz filaru handlowego. Zakończenie negocjacji stanowi pierwszy krok w procesie zmierzającym do zawarcia umowy. Oficjalne dokumenty zostaną opublikowane online w ciągu najbliższych dni.

– To umowa korzystna dla obu stron, która przyniesie znaczące korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom po obu stronach. Skupiamy się na uczciwości i wzajemnych korzyściach. Wysłuchaliśmy obaw naszych rolników i podjęliśmy działania. Ta umowa obejmuje solidne zabezpieczenia chroniące wasze źródła utrzymania.

Umowa UE-Mercosur jest największą umową w historii, jeśli chodzi o ochronę produktów spożywczych i napojów z UE. Ponad 350 produktów UE jest obecnie chronionych oznaczeniem geograficznym. Ponadto nasze europejskie standardy zdrowotne i żywnościowe pozostają nienaruszalne. Eksporterzy Mercosuru będą musieli ściśle przestrzegać tych norm, aby uzyskać dostęp do rynku UE. Taka jest rzeczywistość umowy, która pozwoli firmom z UE zaoszczędzić 4 miliardy euro rocznie na cłach eksportowych – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

KE informuje, że umowa ta pojawia się w krytycznym momencie dla obu stron, stwarzając możliwości osiągnięcia dużych wzajemnych korzyści poprzez wzmocnienie współpracy geopolitycznej, gospodarczej, w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Wesprze wzrost gospodarczy, zwiększy konkurencyjność. Bierze pod uwagę interesy wszystkich Europejczyków, w tym niezwykle ważnego sektora rolniczego UE. Pomoże zwiększyć eksport rolno-spożywczy UE, chroniąc jednocześnie wrażliwe sektory. Jednocześnie utrzymuje normy UE dotyczące zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, zapobiegając przedostawaniu się niebezpiecznych produktów na nasz rynek. Wsparcie dla konkurencyjności i bezpieczeństwa gospodarczego UE i Mercosur.

– Podpisaliśmy historyczne porozumienie, które tworzy największą na świecie strefę wolnego handlu. W czasach, gdy potrzebujemy pozytywnych wiadomości, jest to świetny rozwój między wieloletnimi partnerami. Dla Europejczyków otwiera to ogromny region do swobodnego handlu, w tym dostęp do kluczowych surowców, i zmniejsza ryzyko, że konkurenci zastąpią nas w przypadku naszej nieobecności.

Umowa tworzy rynek dla ponad 700 milionów ludzi i oszczędza przedsiębiorstwom w Europie miliardy euro rocznie na taryfach celnych. Dla obu stron doprowadzi to do powstania wielu nowych miejsc pracy i możliwości. To dobra polityka zagraniczna i dobry dzień dla UE i naszych partnerów w Ameryce Łacińskiej – powiedziała Kaja Kallas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i przedstawicielka ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

KE wskazuje w swoim komunikacie, że ta przełomowa umowa UE-Mercosur:

Zabezpieczy i zdywersyfikuje nasze łańcuchy dostaw.

Stworzy nowe możliwości dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, usuwając często zaporowe cła na eksport z UE do Mercosur.

Zaoszczędzi przedsiębiorstwom z UE 4 miliardy euro ceł rocznie.

Zapewni preferencje handlowe w strategicznych sektorach przemysłu o zerowej emisji netto, takich jak technologie energii odnawialnej i paliwa niskoemisyjne.

Pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom eksportować więcej, ograniczając biurokrację.

Zabezpieczy wydajny, niezawodny i zrównoważony przepływ surowców, które mają kluczowe znaczenie dla globalnej zielonej transformacji.

Wzmocnione zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Umowa przenosi zobowiązania UE-Mercosur w zakresie zrównoważonego rozwoju na wyższy poziom poprzez uczynienie Porozumienia paryskiego istotnym elementem relacji UE-Mercosur. Konkretne zobowiązania do powstrzymania wylesiania. Jasne i wykonalne zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym praw pracowniczych oraz zrównoważonego zarządzania i ochrony lasów. Aktywną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu wdrażania umowy, w tym praw człowieka lub kwestii środowiskowych. Ponadto 1,8 mld euro wsparcia UE ułatwi sprawiedliwą zieloną i cyfrową transformację w krajach Mercosuru, jako część Global Gateway.