Koniec dylematu inwestora: generalny wykonawca czy własna koordynacja prac budowlanych? – Innowacyjna usługa BORGA Connect wkracza na rynek

Na dobry start Twojej nowej inwestycji, dostajesz od rynku wybór: generalne wykonawstwo lubwłasna koordynacja prac budowlanych. Z czym się to wiąże?

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo w przypadku budowy hal stalowych oznacza pełną odpowiedzialność jednego podmiotu – generalnego wykonawcy – za realizację całego procesu budowy. Obejmuje ono kompleksową obsługę projektu, od przygotowania dokumentacji, przez zarządzanie pracami budowlanymi, aż po oddanie gotowego obiektu do użytku. Generalny wykonawca koordynuje prace wszystkich podwykonawców, dostarcza materiały, dba o harmonogram oraz zapewnia zgodność z wymaganiami technicznymi i prawnymi.

Zalety rozwiązania:

Nie wymaga zaangażowania inwestora — generalny wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za koordynację prac, co oznacza, że nie musisz być bezpośrednio zaangażowany w cały proces.

Mniejsza odpowiedzialność — generalny wykonawca bierze na siebie ryzyko związane z opóźnieniami, błędami oraz innymi problemami budowlanymi.

Kompleksowa obsługa — jeden podmiot zarządza całością projektu, co może prowadzić do bardziej płynnej i efektywnej realizacji budowy (lecz nie musi).

Wady rozwiązania:

Wyższe koszty — zatrudnienie generalnego wykonawcy może być droższe niż samodzielna koordynacja, ze względu na marżę naliczaną za kompleksową obsługę projektu.

Mniejsza kontrola — jako inwestor masz mniej bezpośredniego wpływu na wybór podwykonawców, dostawców i niektóre decyzje techniczne. Wszystkie te aspekty są zarządzane przez generalnego wykonawcę.

Ryzyko wyboru nieodpowiedniego wykonawcy — jeśli generalny wykonawca okaże się nierzetelny lub ma problemy organizacyjne, inwestycja może okazać się istną kopalnią problemów i trudności. Dlatego kluczowe jest dokładne sprawdzenie wiarygodności wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Własna koordynacja prac budowlanych

Opcja własnej koordynacji prac budowlanych, czyli samodzielne zarządzanie realizacją, polega na tym, że Ty, jako inwestor przejmujesz na siebie rolę koordynatora wszystkich działań budowlanych, zamiast powierzać to zadanie generalnemu wykonawcy. W tej opcji musisz osobiście zajmować się planowaniem, organizacją i nadzorowaniem poszczególnych etapów budowy. Odpowiedzialność za współpracę z różnymi podwykonawcami, dostawcami materiałów i projektantami spada bezpośrednio na Ciebie.

Zalety rozwiązania:

Potencjalne oszczędności — brak marży generalnego wykonawcy może prowadzić do niższych kosztów całkowitych, jeśli prace będą dobrze zarządzane.

Większa kontrola — masz pełen nadzór nad każdym etapem budowy, co pozwala na większą elastyczność i możliwość bezpośredniego podejmowania decyzji.

Wady rozwiązania:

Ryzyko opóźnień i kosztów — jeśli nie masz doświadczenia, możesz doprowadzić do problemów logistycznych, czy błędów w planowaniu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Duże obciążenie czasowe — samodzielne koordynowanie budowy wymaga stałego zaangażowania i nadzoru, co może być czasochłonne.

Problem z odpowiedzialnością — przy błędach lub opóźnieniach trudniej jest przypisać odpowiedzialność, ponieważ wielu podwykonawców może być zaangażowanych jednocześnie.

Wybór jest prosty: jeśli Twój budżet to wytrzyma, a Ty masz zaufanego generalnego wykonawcę, z którym wykonaliście już niejedną udaną inwestycję — wybierz go ponownie. Masz mniejszy budżet albo lubisz mieć nad wszystkim kontrolę, nawet jeśli kosztuje Cię to kolejne bezsenne noce — wybierz samodzielną koordynację budowy.

Co, jeśli czujesz, że nie należysz do żadnej z tych grup? Szukasz lepszego wyjścia? Czegoś, co pozwoli Ci oszczędzić na generalnym wykonawcy i zachować decyzyjność, a jednocześnie nie skaże Cię na długie godziny spędzone na szukaniu rzetelnych wykonawców i ustalaniu harmonogramu robót?

Skorzystaj z koła ratunkowego, które proponuje BORGA!

BORGA Connect to innowacyjne rozwiązanie, które pomoże Ci znaleźć sprawdzonych fachowców i zrealizować inwestycję bez niepotrzebnego stresu.

Czym jest BORGA Connect?

BORGA Connect to unikalna usługa, która łączy zalety samodzielnego prowadzenia inwestycji z korzyściami wynikającymi z wyboru generalnego wykonawcy. Co to tak naprawdę oznacza dla Ciebie?

Wybierając halę stalową BORGA, otrzymasz za darmo, w ramach usługi BORGA Connect przygotowane przez nas zestawienie firm podwykonawczych. Na liście znajdą się wykonawcy z Twojego regionu, których BORGA rekomenduje i poleca tzn. sprawdzonych. Zaufanych, rzetelnych, dotrzymujących terminów. W przypadku, gdy takich firm nie ma w Twojej lokalizacji, znajdziemy takie, które są godne zaufania. Możesz z nich skorzystać lub nie, co zostawia Ci pełną decyzyjność na każdym etapie robót!

Do listy firm podwykonawczych dołączamy ich oferty zawierające cenę oraz terminy realizacji poszczególnych prac i harmonogram całego projektu.

Z jednej strony, masz pełną kontrolę nad wyborem wykonawców, z drugiej – nie musisz spędzać tygodni na szukaniu firm i weryfikowaniu ich kompetencji. BORGA Connect oferuje Ci dostęp do sprawdzonych specjalistów, których doświadczenie i profesjonalizm są potwierdzone przez setki realizacji. To doskonałe rozwiązanie, jeśli chcesz zaoszczędzić czas i jednocześnie mieć pewność, że inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z planem.

Dlaczego BORGA Connect jest lepszą alternatywą dla generalnego wykonawstwa?

Zlecenie całości realizacji inwestycji generalnemu wykonawcy to wygodne, ale dość kosztowne rozwiązanie. Koszty często przekraczają oczekiwania, a Ty tracisz kontrolę nad inwestycją, zdając się na wykonawcę i pozostawiając mu pełną decyzyjność. Dodatkowo zainteresowanie generalnych wykonawców skupia wokół dużych inwestycji. W przypadku mniejszego projektu, mogą odmówić współpracy lub zaproponować cenę zaporową, która Cię zniechęci. Wolisz mieć wpływ na realizację, lecz Twój kalendarz nie wytrzyma obciążenia dodatkowymi zadaniami? BORGA Connect daje Ci możliwość oszczędności nawet 20% całkowitych kosztów inwestycji, bez konieczności pełnego zaangażowania w proces budowy.

Dlaczego? Ponieważ my pomagamy Ci wybrać właściwych wykonawców, ale to Ty decydujesz, jak i kiedy współpracować z poszczególnymi firmami. Masz dostęp do ofert od sprawdzonych podwykonawców, którzy gwarantują jakość usług i dotrzymywanie terminów. To elastyczność, której nie da Ci żaden generalny wykonawca.

Co zyskujesz z BORGA Connect?

Oszczędzasz czas

Szukanie odpowiednich wykonawców, weryfikowanie ich referencji, porównywanie ofert – to wszystko wymaga czasu. Dzięki BORGA Connect ten proces jest znacznie skrócony. Otrzymujesz listę sprawdzonych firm, które mają doświadczenie w realizacji projektów podobnych do Twojego. To oszczędność tygodni, a nawet miesięcy na poszukiwania.

Eliminujesz ryzyko

Nie chcesz, by Twoja inwestycja została opóźniona przez niekompetentnego wykonawcę? Wszyscy rekomendowani przez nas wykonawcy (w ramach BORGA Connect) są sprawdzeni pod kątem jakości usług i terminowości realizacji. Dzięki temu unikasz ryzyka kosztownych opóźnień i zbędnych poprawek.

Obniżasz koszty budowy hali

Wybierając BORGA Connect, możesz zaoszczędzić od 10% do 20% kosztów inwestycji. Jak to możliwe? Dzięki elastycznemu modelowi współpracy, w którym masz kontrolę nad wyborem ofert. Nie musisz przepłacać za generalne wykonawstwo, a jednocześnie unikasz problemów związanych z samodzielnym zarządzaniem budową.

Zapewniasz sobie terminowość wykonania

Każdy dzień opóźnienia to dodatkowe obciążenie dla Twojej firmy, która nie może jeszcze wykorzystać nowego obiektu. Dzięki BORGA Connect inwestycja zostanie zrealizowana w najkrótszym możliwym terminie, co oznacza, że szybciej będziesz mógł zacząć korzystać z hali i czerpać z niej zyski. Im szybciej inwestycja zostanie zakończona, tym szybciej zwrócą się poniesione koszty. Dobrze wybrani podwykonawcy, którzy znają nasze rozwiązania systemowe i zostali przez nas przetestowani podczas innych realizacji, to gwarancja wykonania zadań zgodnie z harmonogramem.

Dbasz o bezpieczeństwo finansowe

Każdy inwestor wie, jak łatwo jest przekroczyć zaplanowany budżet. Dzięki BORGA Connect masz pewność, że wybierasz wykonawców, którzy mieszczą się w Twoich założeniach finansowych. Bez niespodzianek, bez nagłych wzrostów cen.

Dla kogo jest BORGA Connect?

BORGA Connect to idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy:

Chcą mieć kontrolę nad inwestycją, ale nie mają czasu na zarządzanie całością procesu.

Zależy im na szybkiej realizacji projektu, bez opóźnień i problemów.

Chcą zaoszczędzić na kosztach inwestycji, zachowując przy tym maksimum jakości.

Cenią sobie pewność i bezpieczeństwo – zarówno pod względem terminów, jak i budżetu.

Jak skorzystać z BORGA Connect?

To proste! Wybierając nasze hale możesz wyrazić chęć skorzystania z BORGA Connect — otrzymasz usługę GRATIS! Nasz zespół pomoże Ci dobrać odpowiednich wykonawców Twojej inwestycji. Przedstawimy Ci listę sprawdzonych firm, które mają doświadczenie w danym zakresie, wraz z kosztorysem i harmonogramem. Decyzja, z kim chcesz współpracować, będzie należeć wyłącznie do Ciebie. Możesz również porównać nasze rekomendacje z ofertami zebranymi na własną rękę. BORGA Connect to pełna elastyczność – Ty decydujesz o każdym kroku.

Przytłacza Cię ilość wyborów i decyzji, które należy podjąć, lecz chcesz mieć wpływ na przebieg realizacji? BORGA Connect oferuje idealne wsparcie. Oszczędzisz czas, obniżysz koszty i unikniesz problemów związanych z zarządzaniem całą inwestycją. To nowoczesna, elastyczna i bezpieczna alternatywa dla generalnego wykonawstwa.

Zaufaj BORGA Connect – pozwól, abyśmy pomogli Ci zrealizować Twój projekt z najlepszymi fachowcami na rynku!

Chcesz podjąć współpracę z BORGA? Skontaktuj się z nami:

Sylwia Protaziuk

Specialista ds. wsparcia klienta

+48607335011

sylwia.protaziuk@borga.pl

Artykuł sponsorowany