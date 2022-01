Konie spłoszył wystrzał petard, dwa zginęły na drodze

2 stycznia na komendę policji w Kolbuszowej zgłosił się młody mężczyzna, który potrącił ze skutkiem śmiertelnym… dwa konie, które w wyniku użycia fajerwerków w sylwestrowy wieczór spłoszyły się i uciekły z jednej z okolicznych stadnin.

Z informacji uzyskanych przez policjantów od właścicieli stadniny wynikło, że zwierzęta prawdopodobnie zostały spłoszone przez odgłosy odpalanych petard, przerwały ogrodzenie i uciekły. Jak ustalono, na pastwisku znajdowało się ponad 20 koni, które rozbiegły się w różnych kierunkach.

Zwierzęta odnajdywane były później w mniejszych grupkach. Wreszcie przed godz. 22 w Hadykówce, na drodze krajowej nr 9, doszło do feralnego zdarzenia z ich udziałem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem, potrącił dwa konie i odjechał z miejsca zdarzenia. Jeden z koni zginął na miejscu, drugi decyzją lekarza weterynarii, z uwagi na obrażenia, został uśpiony.

Dwa dni później na komendę w Kolbuszowej zgłosił się 19-latek, który przyznał, że to on kierował samochodem. Wyjaśnił on, że w seata, którym kierował, uderzył koń, a on wystraszył się i odjechał z miejsca zdarzenia. 19-latek poinformował również, że kiedy dowiedział się, że funkcjonariusze szukają kierowcy, który uczestniczył w zderzeniu ze zwierzętami w Hadykówce, postanowił sam zgłosić się na Policję.

W chwili obecnej w tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające. Z odpowiedzialnością za wykroczenie musi liczyć się kierowca seata, który odjechał z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy rannym zwierzętom.

Paweł Palica