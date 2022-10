Do niecodziennej interwencji wezwani zostali 4 października policjanci z komendy powiatowej w Ełku.

Zgłoszenie, które otrzymali, dotyczyło niewielkiego. złożonego z ośmiu osobników stada koni, które spacerowało drogą krajową nr 16. Zwierzęta, jak się okazało, najprawdopodobniej zostały spłoszone i wydostały się z ogrodzonej posesji. Policjanci zadbali o to, by konie nie stwarzały niebezpieczeństwa na ruchliwej obwodnicy Ełki, ostatecznie wróciły one pod opiekę właścicieli.