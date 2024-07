Konflikt o dotacje na „Małe Przetwórstwo”: Lubelska Izba Rolnicza w sporze z Ministerstwem Rolnictwa

Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa z “uprzejmą prośbą o podjęcie pilnej interwencji” w sprawie odrzucania przez ARiMR wniosków rolników. Rolnicy, korzystając z dotacji na “Małe przetwórstwo”, chcą budować same budynki bez wyposażenia. Ministerstwo informuje, że to niemożliwe, ponieważ taki budynek może być wykorzystany do innych celów.

O sprawie poinformowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, która przekazała prośbę Lubelskiej Izby Rolniczej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ubiegłym tygodniu KRIR otrzymała odpowiedź, w której MRiRW wyklucza możliwość zmiany przepisów w myśl prośby LIR.

Na jakiej podstawie Agencja odrzuca wnioski?

– Pracownicy ARiMR informują rolników, że jeżeli we wniosku znajdzie się informacja, iż w ramach inwestycji powstanie tylko budynek służący do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (…) a nie będzie wskazanej inwestycji towarzyszącej polegającej na zakupie wyposażenia tego budynku w postaci maszyn, urządzeń, linii technologicznych (…) to takie wnioski nie będą (…) kwalifikowane do dofinansowania – wyjaśnia Lubelska Izba Rolnicza.

Działanie Agencji nie ma podstaw prawnych?

Według LIR wytyczne, którymi kieruje się Agencja, zostały wydane po zakończeniu naboru w ramach tego działania. W Rozporządzeniu i Regulaminie nie ma zapisu, który zobowiązuje wnioskodawcę do zakupu ww. wyposażenia budynku, ani też informacji, że brak wskazania takiego zakupu będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

Rolnicy chcą wykonać proces “ręcznie”

– Wielu rolników chciałoby wybudować w ramach dotacji wyłącznie budynek, a cały proces przygotowania do sprzedaży wykonać w sposób ręczny (sformułowanie oryginalne – red.), bez stosowania drogich linii do sortowania, mycia, czy też pakowania, w oparciu o posiadanie urządzenia lub zakup używanych urządzeń poza projektem – tłumaczy LIR.

Ministerstwo – nie ma takiej możliwości

Ministerstwo Rolnictwa odpowiada, że cała interwencja służy wsparciu pozycji rolnika w łańcuchu dostaw poprzez skracanie tego łańcucha, w związku z powyższym:

– nie jest możliwe wsparcie przedsięwzięć dotyczących wyłącznie kosztów budowlanych, bowiem tego typu projekty nie wypełniają celów realizacji w zakresie części nr 3 inwestycji A1.4.1. KPO dotyczących skracania łańcuchów dostaw żywności. Brak ujęcia w ramach inwestycji kosztów dotyczących wyposażania budynków w zakresie infrastruktury przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży produktów oznacza, iż inwestycja może być używana do innych celów, w tym również na potrzeby rolnej produkcji pierwotnej, która na mocy rozporządzenia wdrożeniowego jest wykluczona ze wsparcia.

Rolnicy nie będą zadowoleni

Można być pewnym, że odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa nie usatysfakcjonuje rolników z Lubelszczyzny.

– Zarząd LIR wnosi zatem, aby Ministerstwo Rolnictwa wprowadzając wytyczne, na podstawie których ARiMR dokonuje oceny wniosków, wróciło do pierwotynch zasad, żeby nie wykluczać z dofinansowania rolników, którzy złożyli wniosek bez inwestycji towarzyszącej polegającej na zakupie wyposażenia tego budynku (…) – czytamy w zakończeniu wniosku Lubelskiej Izby Rolniczej.

Uprzejma prośba, jak widzimy, nie została wysłuchana.