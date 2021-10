Konfigurator online Joskin pozwala konfigurować kolejne maszyny

Decydując się na dalszy rozwój w zakresie technik cyfrowych, firma Joskin ogłosiła kilka miesięcy temu uruchomienie konfiguratora online do swojej oferty. Wprowadzenie tego narzędzia jednoznacznie potwierdza intencje Grupy, która chce wykorzystywać rozwiązania cyfrowe, aby być jak najbliżej rolników.

Konfigurator ten, dostępny zarówno na smartfonie, jak i na tablecie lub komputerze, uzupełnia ofertę narzędzi cyfrowych firmy (nowa strona internetowa, digitalizacja salonu wystawowego, wirtualne zwiedzanie zakładów produkcyjnych itp.).

Od początku 2021 roku rolnicy i fani marki mogą za pomocą kilku kliknięć zaprojektować sobie wybraną maszynę. Przyczepy do bydła i spulchniarki były pierwszymi maszynami, które można było samodzielnie skonfigurować. Od tego czasu wprowadzono jeszcze osiem nowych konfiguratorów.

W kategorii „hodowla” istnieją teraz odrębne narzędzia do konfiguracji kosiarek, rozdrabniarek, zbiorników na wodę i mieszadeł do gnojowicy. W segmencie „transport” odnotowujemy pojawienie się konfiguratora przyczep objętościowych, przyczep

uniwersalnych, podwozi hakowych do kontenerów i wywrotek budowlanych.

Jeszcze trochę cierpliwości…

Zgodnie z początkowymi zapowiedziami do każdego produktu z oferty marki Joskin będzie konfigurator. Przed końcem września będzie można konfigurować poszczególne serie przyczep platformoych. Konfigurowanie hitu sprzedażowego marki, czyli wozu asenizacyjnego oraz osprzętu rozlewającego, jak również przyczep skorupowych i rozrzutników obornika będzie możliwe w październiku.

Źródło: Joskin