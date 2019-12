Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 grudnia 2019 roku odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Ardanowski przedstawił najważniejsze plany resortu rolnictwa na najbliższe cztery lata.

– Jestem przekonany, że potencjał polskiego rolnictwa może być bardziej wykorzystany niż dzieje się to do tej pory. Chociaż niewątpliwie polskie rolnictwo w latach po wejściu Polski do UE odniosło znaczący sukces – powiedział minister Ardanowski.

Minister rolnictwa zwrócił szczególną uwagę na kwestię dopłat dla rolnictwa.

– Dla Polski, jak i dla innych krajów w naszej części Europy sprawą zasadniczą jest wyrównanie poziomu wsparcia rolnictwa w ramach UE. Dlatego rząd polski bardzo mocno zabiega o wyrównanie wsparcia. Jest to jeden z podstawowych priorytetów rządu Morawieckiego – zaznaczył szef resortu.

Minister podkreślił chęć utrzymania gospodarstw rodzinnych, które są elementem rozwoju społecznego i gospodarczego terenów wiejskich oraz wpływają na ich żywotność społeczną i ekonomiczną.

– Kierunkiem, który bardzo mocno będę chciał wspierać jest przekonanie rolników do potrzeby zrzeszania się do wspólnej działalności gospodarczej. Preferowana jest przeze mnie forma spółdzielcza, która najlepiej sprawdza się w Europie – powiedział szef resortu.

Minister zapowiedział uruchomienie w przyszłym roku giełdy rolnej. W pierwszej fazie handel ma objąć pszenicę, a w kolejnych miesiącach inne grupy surowców.

Poinformował również, że w najbliższym czasie ma wejść w życie ustawa o połączeniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ze spożywczą częścią Inspekcji Handlowej po to, żeby wyeliminować lukę w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności.

Trwają także prace nad ustawą reformującą Weterynarię, a dotyczącą między innymi zadań PIW oraz zwiększenia ilości etatów w inspekcji weterynaryjnej.

– Niezależnie od promowania całej żywności będziemy promowali oznaczenia żywności, które wyróżniają niektóre typy produktów w szczególny sposób. Jeżeli nie będzie przeszkód prawnych, wrócimy do znaku Polska Dobra Żywność – powiedział minister.

Szef resortu zwrócił uwagę na znaczenie innowacji, które mają pomóc w rozwiązywaniu aktualnych i pojawiających się problemów w rolnictwie. Zaznaczył, że działania innowacyjne związane, m.in. z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych do rozwoju rolnictwa precyzyjnego, wspieranego przez sztuczną inteligencję do zarządzania gospodarstwami rolnymi, są po to, żeby zwiększyć efektywność wykorzystywanych środków produkcji.

– Będziemy wspierali również wszystkie działania związane z ekologią, w tym gospodarstwa ekologiczne. Będziemy rozwijać konkretne formy wsparcia służące powiększaniu produkcji ekologicznej, na którą jest zapotrzebowanie na rynku – powiedział minister Ardanowski.

– Nie będziemy zmieniać zasad gospodarki ziemią. Ustawa z 2016 roku będzie realizowana. Ona nie utrudnia obrotu ziemią między rolnikami, ale zachowuje kontrolę Państwa nad jej obrotem – podkreślił szef resortu rolnictwa.

– Podstawą wynikającą z konstytucji jest gospodarstwo rodzinne, w domyśle są to gospodarstwa mniejsze prowadzone przez rodzinę, dające podstawy utrzymania. Takie gospodarstwa będziemy wspierali. Taka jest tendencja również w UE – zaznaczył minister Ardanowski.

– Będziemy reagować na konflikty społeczności lokalnych w zakresie budowy budynków inwentarskich. Poprzez zmiany ustawowe określimy normy odległościowe budowy budynków inwentarskich w zależności od wielkości obsady i planowanej produkcji – kontynuował. – Musimy zmierzyć się z problemem, jakim jest coraz większy nieuprawniony i niesprawiedliwy atak na rolników przez organizacje ekologiczne – dodał minister.

Szef resortu zapowiedział zmniejszenie ilości wymagań stawianych beneficjentom ubiegającym się o wsparcie finansowe: mają być tylko takie, które są niezbędne jako minimum europejskie.

Aktualne działania prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił prezes Tomasz Nowakowski. Poinformował, że w tym roku wypłacono 10,8 mld złotych w formie zaliczek na płatności bezpośrednie, tj. o 1 mld złotych więcej niż w roku ubiegłym. Dodał też, że nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Tomasz Nowakowski podkreślił, że jednym z głównych jego priorytetów działalności jest informatyzacja, w celu lepszej i szybszej obsługi beneficjentów.

Wojciech Suwara