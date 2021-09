Konferencja Agrolok: Komponenty paszowe dla bydła

Frima Agrolok zorganizowała w Elgiszewie konferencję dla producentów bydła pt. „Komponenty paszowe dla bydła – możliwości obecnych czasów”. Eksperci i prelegenci w trakcie konferencji skupili się przede wszystkim na przedstawieniu odpowiedniego żywienia, które wydobywa cały potencjał genetyczny zwierząt. Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Szefa Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Ministra Rolnictwa w latach 2018-2020.

W swoim wystąpieniu Jan Krzysztof Ardanowski nakreślił między innymi wyzwania jakie Wspólnotę Europejska stawia przed rolnikami na najbliższe lata. Podkreślił jednocześnie, że kluczowym czynnikiem rozwoju jest wiedza i całościowe spojrzenie na problemy rolnictwa przez samych rolników:

–Rolnictwo jest systemem naczyń połączonych. Ten, który hoduje zwierzęta, powinien myśleć o tym, co uprawia na polach ten, który uprawia rośliny, a ten, który uprawia rośliny, powinien intensywnie myśleć o tym, czym będzie karmić swoje zwierzęta ten, który wyspecjalizował się w hodowli zwierząt. Jeśli my nie rozumiemy swoich relacji, to całe rolnictwo będzie miało kłopoty.

W sygnalizowane przez Ardanowskiego drogi zabezpieczenia interesów polskiego rolnika doskonale wpisuje się ścieżka obrana przez Agrolok:

– Jestem przekonany, że pewna wizja, innowacyjność, również to, czego drugi etap powstaje w Osieku, czyli Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego, to jest to, co w Polsce jest niezbędne, byśmy mogli wykorzystać zasoby polskiego rolnictwa, rozwijać to rolnictwo zarówno w produkcji roślinnej, jak i produkcji zwierzęcej.

Prof. dr hab inż. Piotr Micek z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przybliżył uczestnikom konferencji temat żywienia krów mlecznych o wysokim potencjale genetycznym z wykorzystaniem białka chronionego. Profesor podkreślił, że oprócz potencjału genetycznego, warunki środowiskowe, czyli m.in. program żywienia są ważnymi elementami decydującymi o produkcyjności krów. Profesor Micek zwrócił również uwagę, że aby uzyskać wyższe wyniki wydajnościowe, należy podejść racjonalnie do karmienia krów, gdzie liczy się bilans dawki pokarmowej. W swoim wykładzie ekspert wyszczególnił rolę białka chronionego w całym systemie żywienia krów mlecznych.

– W każdych warunkach, w każdym gospodarstwie konieczna jest kontrola żywienia, bieżąca kontrola dawek pokarmowych, składu dawek i ewentualna eliminacja błędów, które zauważamy – podkreślił profesor Micek .

Na zakończenie konferencji Paulina Biernatowska z Agroloku zaznaczyła, że codzienna współpraca z rolnikami przez ponad 31 lat stała się dla firmy Agrolok Sp. z o.o. źródłem zmian i innowacji. – Staramy się działać tak, że poznajemy specyfikę stada. Zgłębiamy się w sposób prowadzenia hodowli. […] Optymalizujemy mieszankę paszową, sprawdzamy parametry przygotowanej mieszanki. […] Prowadzimy monitoring efektów, cały czas sprawdzamy, w jaki sposób funkcjonuje to w gospodarstwie. Prowadzimy doradztwo w zakresie zarządzania stadem w sposób, w jaki hodowca sobie życzy – podkreśliła Paulina Biernatowska.

Przed rozpoczęciem oficjalnej części konferencji goście mogli zwiedzić Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku, który produkuje białkowo-energetyczne komponenty paszowe z soi i rzepaku. Fabryka powstała ze względu na rosnący popyt wysoko jakościowych produktów paszowych i konieczność stosowania produktów BEZ GMO dla bydła. W trakcie wystąpienia Paulina Bieńkowska poinformowała również o zmianach i rozwoju Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego, które są wynikiem nieustannej inspiracji między Agrolokiem a rolnikami.

Obecnie powstaje II linia produkcyjna ZUBR. Rozbudowa fabryki w Osieku to również zapowiedź pojawienia się na rynku nowych komponentów paszowych.