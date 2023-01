Końca spadków nie widać. Ceny zbóż 11.01.2023

Pierwszy w nowym roku pełny tydzień handlu nie przynosi dobrych informacji dla sprzedających. Ceny zbóż i oleistych nadal spadają, choć dynamika tych spadków nieco wyhamowała.

Problemy z cenami są obecnie zasadniczo dwa. Pierwszym jest zapełnienie przez firmy skupowe magazynów, co powoduje oczywistą niechęć do kupowania większych ilości towaru, a drugim nie mniej istotnym są utrzymujące się spadki na giełdach światowych. Dla przykładu we wtorek (10.01.23) notowania unijnej pszenicy zamknęły się w okolicach 290 euro/t, a rzepak osiągnął pułap 561 euro/t.

Również analitycy nie mają raczej dobrych wieści i np. z ostatniej analizy banku Credit Agricole wynika, że ceny pszenicy w Polsce wyniosą ok. 1200 zł/t na koniec 2023 roku. Natomiast kukurydza sucha na koniec 2023 r. ma być skupowana po 1050 zł/t, a cena rzepaku ma wynieść ok. 2500 zł/t.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1380 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1420 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1510 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1270–1380 zł/t.

Od dłuższego już czasu na stosunkowo niskich poziomach utrzymują się ceny jęczmienia paszowego, który kupowany jest nawet po poniżej 1 tys. zł /t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 950 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1300 zł. Nieco więcej kupujący są skłonni płacić za pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 1000 zł, a maksymalną 1300 zł/t.

Nie zachwycają także ceny żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 950 do 1200 zł/t, a paszowe od 890 do 1150 zł/t.

Nadal także ceny rzepaku nie rozpieszczają kupujących i pojawiają się oferty kupna nawet poniżej 2400 zł/t, choć trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo mało. Średnia cena skupu oscyluje obecnie w okolicach 2500 zł/t a maksymalnie można uzyskać 2750 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku rozpoczynają się od 1000 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1210 zł/t.