Końca spadków nie widać, a pszenica już po 1020 zł/t: Ceny zbóż 03.03.23

Końcówka tygodnia przynosi dalsze pogłębienie spadków, które tym bardziej nie zachęcają rolników do sprzedaży.

Sytuacja na krajowym rynku jest trudna i na chwilę obecną nie zanosi się aby miała ona ulec zmianie. Presję na rynek krajowy wywierają giełdy zagraniczne, gdzie np. w Chicago ceny pszenicy spadły do najniższego poziomu od 17 miesięcy. Zdaniem analityków, głównym czynnikiem wyzwalającym jest presja cenowa, jaką rosyjska pszenica wywiera na rynki eksportowe.

Obecnie zdaniem analityków można zaobserwować globalny spadek cen zbóż. Oprócz rosyjskiej presji cenowej na rynki eksportowe, istnieje również obawa o rozwój globalnego popytu, zwłaszcza na zboża paszowe, w związku z trwającym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy.

To wszystko powoduje, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1200 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1250 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1300 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1020–1180 zł/t.

Nieco lepsza jest sytuacja w przypadku jęczmienia, którego ceny w bieżącym tygodniu nie zmieniły się i najniższe stawki rozpoczynają się od 900 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł w przypadku zboża paszowego. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 950 zł/t do nawet 1450 zł/t. Nieco więcej niż za jęczmień paszowy kupujący są skłonni płacić za pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 920 zł a maksymalną 1130 zł/t.

Słabo prezentuje się sytuacja w przypadku żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 880 do 1050 zł/t, a paszowe od 820 do 990 zł/t.

Mocno spadły także stawki płacone za rzepak w krajowych skupach. Co prawda stawki minimalne spadły nieznacznie i obecnie wynoszą 2140 zł/t, to w przypadku wycen maksymalnych zjazd cenowy jest duży bo obecnie skupujący nie chcą płacić więcej niż 2580 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku również spadły i rozpoczynają się od 940 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1180 zł/t.