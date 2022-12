Końca spadków cen nie widać, a na wschodzie kraju ciężko sprzedać kukurydzę. Ceny zbóż 02.12.2022

Końcówka bieżącego tygodnia przynosi dalsze spadki cen skupu zbóż na krajowym rynku. Korekty w dół nie są może duże ale zauważalne, co powoduje, że podaż ziarna maleje, bo rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą.

Zwłaszcza na wchodzie Polski magazyny są mocno zapełnione m. in. ziarnem z Ukrainy. Z tego też powodu ceny spadają, a co ważniejsze, obecnie trudno jest sprzedać kukurydzę, której spore ilości trafiły do kraju ze wschodu. Obecnie nieliczne firmy ją jeszcze skupują. Tona mokrego ziarna kukurydzy wyceniania jest na 650-850 zł, a suchego na 1220-1320 zł. Jak informują kupujący magazyny są obecnie wypełnione i to powoduje, że zapotrzebowanie na zboża jest niskie.

Ponadto na światowych rynkach cały czas spadają notowania pszenicy i oleistych. Efektem przecen są nowe, wielomiesięczne minima na kontraktach terminowych, co przekłada się na spadki cen również na rynku krajowym.

W przypadku pszenicy konsumpcyjnej maksymalne stawki w portach za najlepszą jakościowo pszenicę o zawartości białka 14 proc. oscylują w granicach 1680 zł/t. Minimalnie natomiast za ziarno konsumpcyjne w kraju można dostać 1300 zł/t.

Zbliżona sytuacja jest w przypadku pszenicy paszowej, której ceny spadły i obecnie można za nią dostać od 1220 do 1350 zł/t.

W przypadku jęczmienia paszowego ceny rozpoczynają się obecnie od 1050 zł, a kończą na 1250 zł/t. W przypadku pszenżyta jest to odpowiednio 1050 zł i 1280 zł.

Podobnej wielkości spadki notują ceny żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 1000 do 1200 zł/t, a paszowe od 960 do 1200 zł/t.

Jeśli chodzi o rzepak, to można zapomnieć o cenach przekraczających 3 tys. zł/t. Obecnie najwyższą stawką na rynku jest poziom 2710 zł/t, a minimalnie skupujący oferują 2560 zł/t.