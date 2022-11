Koń uratowany przez strażaków. Wpadł do… szamba

Nietypową interwencję podjąć musieli 9 listopada rano strażacy z Lublina i okolic. Wezwani zostali oni na pomoc do miejscowości w miejscowości Krasienin – Kolonia.

Na miejscu okazało się, że do źle zabezpieczonego szamba wpadł koń i trzeba go z tego “potrzasku” oswobodzić. Akcja trwała blisko 3 godziny, a warunki pracy były mocno utrudnione, jednak z użyciem pasów oraz dźwigu udało się zwierzę uratować i mogło ono wrócić do zagrody.

W działaniach udział brały zastępy z JRG-2, JRG-4 oraz OSP Krasienin.