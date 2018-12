Komisje bez pracowników samorządowych

Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do ministra rolnictw Jana Krzysztofa Ardanowskiego z pismem w sprawie powoływania komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, bez uczestniczenia w jej pracach pracownika urzędu miasta lub gminy.

– Na terenie województwa lubuskiego wystąpiła susza rolnicza, powodując straty w wielu uprawach, w związku z tym, na wniosek rolników, powoływane są komisje do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Lubuska Izba Rolnicza działając w oparciu o par. 5 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015, poz. 187 z późn. zm.) wyznacza swojego przedstawiciela do prac w komisji. – Niepokojącym staje się fakt, iż urzędy miast/gmin, już zresztą nie po raz pierwszy, nie wyznaczają swojego przedstawiciela/pracownika do komisji. W ww. rozporządzeniu mówi się o trzech członkach komisji wskazując jedynie na przedstawiciela izby i przedstawiciela ODR-u, nie ma tam również informacji, kto ma być przewodniczącym komisji. Uważamy, że pracownik urzędu miasta/gminy powinien być obligatoryjnie członkiem komisji i to w funkcji przewodniczącego, dzięki czemu, tak jak to ma miejsce w większości gmin, prace komisji przebiegają sprawnie, zarówno pod względem, lustracji pól, jak i tworzenia i przesyłania dokumentacji – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Dlatego LIR wnioskuje do resortu rolnictwa o zmianę przepisów określającą uczestnictwo pracowników urzędów w pracach komisji jako obowiązkowe.

– Wydaje nam się, iż włodarzom gmin powinno zależeć na interesie swoich mieszkańców, chociażby z tego względu, że rokrocznie wpłacają oni określoną sumę pieniędzy do gmin w postaci podatku rolnego. Brak uregulowań w tym zakresie wielokrotnie powoduje niejasności, opóźnienia, a wręcz paraliż w pracach komisji – podsumowuje Myśliwiec.

Źródło: LIR