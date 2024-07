Komisja Europejska zgodziła się na zniesienie obowiązku zdjęć geotagowanych!

„Komisja ciężko pracowała od początku roku, aby zmienić i wyjaśnić kilka przepisów polityki w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników i administracji krajowych” – informuje w komunikacie z 11 lipca Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli. Efektem jest propozycja w formie aktu wykonawczego, która znosi obowiązek wykonywania zdjęć geotagowanych.

Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle…

Komisja Europejska poinformowała, że 11 lipca przyjęła propozycję w formie aktu wykonawczego, znoszącą przyjęty w WPR 2023-1027 obowiązek wykonywania zdjęć geotagowanych. Choć, jak twierdzi KE, obowiązek ten został wprowadzony, aby uniknąć wizyt terenowych u rolników i zmniejszyć koszty dla administracji krajowych, to „niektórzy rolnicy” i państwa członkowskie postrzegają to jako uciążliwe i skomplikowane do wdrożenia.

„Niektórzy rolnicy” czyli 50%

Tych „niektórych rolników” jest całkiem sporo w Unii Europejskiej:

– Jak wykazało poprzednie wstępne badanie dotyczące uproszczenia, połowa respondentów ubiegających się o wsparcie CAP nie używa urządzeń mobilnych do dostarczania władzom zdjęć z geotagiem. Spośród 50% korzystających w tym celu z urządzeń mobilnych, około połowa ma z tym problemy, ponieważ uważają to za czasochłonne, trudne w użyciu lub brakuje im informacji zwrotnych na temat dokładności dostarczanego zdjęcia – informuje DG AGRI.

Komisja Europejska znów pochyliła się nad rolnikami

– Komisja odnotowała te obawy i proponuje zniesienie obowiązku korzystania przez państwa członkowskie ze zdjęć oznaczonych geotagiem w Systemie Monitorowania Obszarów. W propozycji Komisji państwa członkowskie będą miały swobodę w żądaniu od rolników korzystania ze zdjęć oznaczonych geotagiem lub innych danych uznanych za równoważne – czytamy w komunikacie.

Troska o rolników to stała cecha Komisji Europejskiej

– To najnowsze działanie podjęte przez Komisję Europejską w następstwie jej zobowiązań do zajęcia się problemami rolników. 22 lutego Komisja przedstawiła swoje pierwsze działania na rzecz uproszczenia, aby trwale zmniejszyć obciążenia administracyjne dla rolników w UE. 15 marca przedstawiła swój wniosek dotyczący ukierunkowanego przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej , który wszedł w życie 25 maja po pomyślnym zatwierdzeniu przez Radę i Parlament Europejski – chwali się Komisja Europejska.

Pozostaje nam tylko powiedzieć – oby tak dalej!