Komisja Europejska zatwierdziła polski program dopłat do kredytów dla rolników

Komisja Europejska notyfikowała polski program wsparcia finansowego rolników, którzy ponieśli straty w kontekście wojny w Ukrainie; wartość programu to 346 mln euro (1,5 mld zł) – poinformował na Twitterze minister rolnictwa Robert Telus.

W złożeniu takiego projektu do Komisji Europejskiej informował minister Telus podczas konferencji prasowej 26 maja, z której relację zamieściliśmy na łamach WRP.pl . Minister powiedział wówczas, że “Na notyfikację UE czeka też decyzja w sprawie kredytów dla rolników: dla posiadających do 50 ha przewidziane są wys. 100 tys. zł na 36 mc.; od 50 do 100 ha – 200 tys. zł. na 48 mc.; pow. 100 ha 400 tys. zł na 60 mc.” Oprocentowanie kredytów ma wynieść 2%, resztę z programu pomocy publicznej zapłaci Skarb Państwa.

– Celem środka jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych producentów rolnych, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego. Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc nie przekroczy 250 tys. euro na beneficjenta; oraz zostanie przyznana nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r. – czytamy w komunikacie KE (za: wpolityce.pl)