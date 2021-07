Komisja Europejska: Wysokie ceny wieprzowiny powinny zrekompensować wzrost cen pasz

Eksperci Komisji Europejskiej prognozują , że produkcja wołowiny w UE spadnie o 1,3% czyli o 92 000 ton w 2021 r., ze względu na niższy popyt ze strony usług spożywczych. Jeśli chodzi o wieprzowinę, to produkcja w UE powinna nadal rosnąć. W 2021 roku prognozuje się wzrost o 1,7% czyli o 394 000 ton w porównaniu do 2020 r.

Eksport wołowiny na rynki takie jak Kanada i Japonia, powinien nadal rosnąć dzięki podpisanym niedawno nowym umowom handlowym.

Mimo że eksport do Wielkiej Brytanii spadł, ogólny eksport wieprzowiny w UE powinien wzrosnąć o 5% w 2021 r. Wysokie ceny powinny zrekompensować wzrost cen pasz – podaje Komisja Europejska.

Jeśli chodzi o drób, to oczekuje się, że produkcja w UE w 2021 roku spadnie o 0,9% (121 000 ton) Unijni analitycy prognozują, że konsumpcja w UE wzrośnie wraz z ponownym otwarciem usług gastronomicznych.

Natomiast produkcja mięsa baraniego i koziego w UE powinna pozostać stabilna w 2021 r., przy wzroście o 0,1% (688 ton) , pomimo stosunkowo wysokich cen. Pod względem popytu ponowne otwarcie usług gastronomicznych powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost zapotrzebowania w drugiej połowie 2021 roku.

Niestety póki co my żadnych wysokich cen wieprzowiny, w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, nie widzimy…