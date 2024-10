Komisja Europejska wspiera Polskę – 18 miliardów euro na pomoc po klęskach żywiołowych

W dniu 21 października 2024 r. Komisja Europejska zaproponowała zmiany w trzech europejskich Funduszach: Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskim Funduszu Społecznym Plus. Pieniądze z tych funduszy będą mogły być wykorzystane na pomoc w kontekście katastrof w Europie Środkowej i Wschodniej (powodzie) oraz w Portugalii (pożarów lasów).

7 państw dotkniętych klęskami żywiołowymi

Pomocą finansową w tym zakresie zainteresowanych jest siedem państw UE – Polska, Rumunia, Austria, Czechy, Węgry, Portugalia i Słowacja. Przeprogramowane z tych funduszy środki to ok. 18 miliardów euro – ok. 17,7 miliarda euro w ramach funduszy polityki spójności i 588 milionów euro w ramach EFRROW.

– Dzisiejsze propozycje zapewniają państwom członkowskim dodatkową elastyczność w wykorzystywaniu części funduszy na naprawę uszkodzonej infrastruktury i sprzętu, dostarczanie żywności i podstawowej pomocy materialnej oraz wsparcia socjalnego i opieki zdrowotnej, a także tymczasowe wsparcie finansowania programów pracy w niepełnym wymiarze godzin – informuje Komisja Europejska.

UE sfinansuje do 100% działań

Ponadto zostaną wprowadzone dwa nowe środki w ramach EFRR i EFS+. Prefinansowanie w wysokości 30% ma złagodzić presję budżetową w państwach dotkniętych klęskami. Po drugie, UE będzie mogła sfinansować do 100% wspieranych działań, bez konieczności współfinansowania krajowego w celu rozpoczęcia prac odbudowy.

Maksymalnie 10% istniejących funduszy polityki spójności przeznaczonych dla państw członkowskich na okres programowania 2021–2027 może zostać wykorzystane do realizacji tych celów, co umożliwi transfery między funduszami polityki spójności.

– Dzięki zmianom zaproponowanym dzisiaj w Funduszach Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (ramach prawnych EFRROW 2014–2022), państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w zakresie wspierania rolników, właścicieli lasów i przedsiębiorstw dotkniętych klęskami żywiołowymi – informuje Komisja Europejska.

Zaletą zmian – elastyczność wydatkowania funduszy

Wsparcie finansowe oferowane przez EFRROW będzie w 100% pokrywane ze środków UE. Zmiana umożliwi państwom członkowskim bezpośrednie i szybkie udzielanie pomocy doraźnej rolnikom, właścicielom lasów oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w formie ryczałtów. Ponadto państwa członkowskie skorzystają z większej elastyczności we wprowadzaniu i wzmacnianiu środków mających na celu przywrócenie potencjału produkcyjnego dotkniętych klęskami żywiołowymi gospodarstw rolnych i lasów.

Propozycja Komisji Europejskiej przejdzie teraz zwykłą procedurę ustawodawczą w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej. Po przyjęciu i zgodnie z zasadą zarządzania współdzielonego zainteresowane państwa członkowskie będą musiały zdecydować, jak najlepiej wykorzystać tę elastyczność, ile środków finansowych ponownie zmobilizować, aby poradzić sobie z ostatnimi katastrofami, biorąc pod uwagę swoje szczególne potrzeby. Państwa członkowskie będą następnie zobowiązane do przedłożenia Komisji Europejskiej poprawek do programu w celu przeglądu i przyjęcia.