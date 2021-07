Komisja Europejska w obronie dzikich owadów zapylających

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z realizacji pierwszej w historii inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających, którą przyjęła w 2018 r., aby rozwiązać problem spadku liczby dzikich owadów zapylających.

Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów, naszego bezpieczeństwa żywnościowego, dla leków i naszego dobrostanu. Według ekspertów KE jeden na dziesięć gatunków pszczół i motyli w Europie jest na skraju wyginięcia, a jedna trzecia z nich jest w zaniku. Z opublikowanego przeglądu wynika, że poczyniono znaczne postępy w realizacji działań w ramach inicjatywy, ale nadal istnieją wyzwania związane z różnymi czynnikami powodującymi zanikanie gatunków.

– W sprawozdaniu wykazano, że inicjatywa pozostaje użytecznym narzędziem politycznym, które umożliwia UE, państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przeciwdziałanie spadkowi populacji owadów zapylających. Do końca 2020 r. wdrożono ponad trzydzieści działań w trzech obszarach priorytetowych: pogłębianie wiedzy na temat spadku populacji zapylaczy; zwalczanie przyczyn spadku populacji zapylaczy; angażowanie społeczeństwa i promowanie współpracy w celu powstrzymania spadku populacji. Komisja uruchomiła między innymi „Park Zapylaczy” – interaktywne narzędzie cyfrowe mające na celu podniesienie świadomości na temat niebezpiecznego spadku populacji owadów zapylających i zmobilizowanie do podjęcia globalnych działań w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Park zapylaczy to wirtualna rzeczywistość, której akcja rozgrywa się w 2050 r. w świecie, w którym owady zapylające niemal całkowicie zniknęły. Różnorodność działań na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym pokazała, że społeczeństwo dostrzega problem i jest gotowe do działania – informuje Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

W ramach inicjatywy KE “Zapylacze” opracowano ogólnounijny system monitorowania gatunków zapylaczy w celu lepszego zrozumienia stanu ich populacji i przyczyn ich spadku.

Jak podaje Jurgiel wkrótce zostanie on wdrożony w terenie w całej UE. Komisja utworzyła specjalny system informacyjny dotyczący zapylaczy i uruchomiła szereg dostosowanych do potrzeb inicjatyw badawczych.

– Komisja rozpocznie działania konsultacyjne w celu zebrania opinii i bardziej wyczerpujących dowodów od ekspertów, zainteresowanych stron i obywateli na potrzeby ewentualnego ulepszenia inicjatywy, określając dalsze środki służące realizacji jej długoterminowych celów. KE weźmie pod uwagę otrzymane informacje zwrotne i rozważy zakres zmian w inicjatywie UE na rzecz zapylaczy – podsumowuje Krzysztof Jurgiel.