Komisja Europejska szuka sposobów na rozwiązanie problemu kryzysu żywnościowego

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Unii Europejskiej i Rybołówstwa w Luksemburgu dyskutowano na temat a sytuacji na unijnych rynkach rolnych, w szczególności po inwazji Rosji na Ukrainę Dla Komisji Europejskiej nadal priorytetowym tematem pozostaje sprawa globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Według KE działania Rosji zagrażają nie tylko bezpośrednio Ukrainie, lecz także milionom ludzi na wszystkich kontynentach, powodując wzrost cen żywności i kłopoty z jej dostępnością.

Odnosząc się do sytuacji na unijnych rynkach rolnych, KE wskazała na wpływ niekorzystnej pogody na przewidywane nieznaczne obniżenie zbiorów zbóż. KE zwróciła też uwagę na mniejsze możliwości eksportowe w sektorach wina oraz owoców i warzyw, jak również utrzymujące się wysokie koszty produkcji i rosnące ceny żywności.

– Podczas dyskusji delegacje doceniły podjęte już przez KE działania, w tym ostatnią propozycję elastyczności w zakresie korzystania ze środków EFRROW. Państwa członkowskie wskazały na dalsze problemy wynikające z utrzymujących się wysokich kosztów produkcji. Kilkanaście państw członkowskich, w tym Polska, opowiedziało się za derogacją w 2023 r. od obowiązku realizacji niektórych wymagań warunkowości, tj. norm GAEC 7 i/lub GAEC 8 w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych w UE – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Ustaliliśmy, że w tej sprawie KE zadeklarowała intensyfikację prac nad przełożeniem tych wniosków na propozycję legislacyjną. Wiele państw członkowskich wezwało KE do pilnego zatwierdzenia planów strategicznych WPR.

Biorący udział w obradach Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju stwierdził, że wojna w Ukrainie nadal przyczynia się do silnego wzrostu cen zarówno środków do produkcji, jak i produktów rolnych. Poinformował też, że Polska z zaniepokojeniem przyjęła wykreślenie przez Ukrainę 12 maja br. z listy towarów krytycznego importu m.in. mleka i śmietany, masła, innych tłuszczów mlecznych i jogurtu a także makaronów. W ocenie Ciecióry oznacza to, że ukraińscy przedsiębiorcy stracili możliwość zakupu większości polskich produktów mleczarskich.