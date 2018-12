Komisja Europejska proponuje roczną redukcję płatności bezpośrednich

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmniejszenia wydatków na wsparcie dla rolników w roku budżetowym 2019 w celu sfinansowania rezerwy kryzysowej.

Propozycja w zakresie dyscypliny finansowej jest podejmowana co roku i zmniejsza wydatki w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) – w szczególności płatności bezpośrednie finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na pokrycie potencjalnych kryzysów na rynkach rolnych.

– Wniosek dotyczący 2019 r. ma na celu zmniejszenie płatności bezpośrednich w ramach WPR o 1,422184%. Nie obejmuje to płatności dla chorwackich rolników, ponieważ są one nadal wprowadzane do systemu z powodu ich przystąpienia do UE w 2013 r. Oszczędzone środki zostaną wykorzystane jako rezerwa kryzysowa w wysokości 468,7 mln EUR (w cenach bieżących), udostępniona w 2019 r. budżet. Stawka jest nieco wyższa od tej stosowanej w 2018 r. w wysokości 1,388149%, co pozwoliło na rezerwę w wysokości 459,5 mln EUR – informuje Komisja Europejska

Oprócz tworzenia rezerwy kryzysowej każdego roku, mechanizm dyscypliny finansowej może być również wykorzystywany w celu zapewnienia, że ​​wydatki EFRG pozostają w ramach rocznych limitów uzgodnionych w ramach ogólnych siedmioletnich ram finansowych UE (tzw. WRF).

Jak podkreśla KE obecne szacunki dotyczące płatności bezpośrednich i wydatków związanych z rynkiem na 2019 r. sugerują jednak, że mieszczą się one w uzgodnionym limicie, a zatem obecna propozycja w zakresie dyscypliny finansowej nie przewiduje żadnej redukcji w tym celu.

Zgodnie z prawodawstwem WPR, kwoty uzyskane z dyscypliny finansowej, które są dostępne w budżecie EFRG na koniec roku budżetowego, w tym rezerwy kryzysowej, muszą zostać zwrócone rolnikom. Od momentu ustanowienia rezerwy kryzysowej w 2014 r. Nigdy nie trzeba było jej wykorzystywać, a pieniądze, które odkładano co roku, zostały ponownie udostępnione rolnikom.

Źródło: Komisja Europejska