Komisja Europejska prawdopodobnie przedłuży zakaz importu zbóż z Ukrainy

“Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, ale wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska jednak zdecyduje o kolejnym przedłużeniu zakazu wwozu ukraińskiego zboża do 5 krajów przyfrontowych (w tym Polski) o koleje 2 miesiące, a więc do 15 listopada tego roku” – twierdzi europoseł z Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk na portalu wpolityce.pl

Zbigniew Kuźmiuk jest europosłem od 2014 r., w Parlamencie Europejskim pracuje w Komisji Budżetowej oraz komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z jego nieoficjalnych informacji wynika, że wczoraj z gabinetu politycznego komisarz ds. hadlu UE Valdisa Dombrowskisa “wyszedł sygnał” że rozpoczęłu się już rozmowy z gabinetem politycznym przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen na temat przedłużenia zakazu importu zbóż.

Komisarz Dombrowskis należy do Europejskiej Partii Ludowej, która to partia w zasadzie decyduje o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeśli więc Dombrowskis jest “za” to i von der Leyen będzie “za”.