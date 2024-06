Komisja Europejska nałoży cła na ukraiński owies

Od 19 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r. ukraiński owies będzie importowany do UE w ramach kontyngentu taryfowego z pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), ponieważ Ukraina przekroczyła ustalone kontyngenty poinformowała Komisja Europejska w komunikacie.

Rozporządzenie przewiduje hamulec bezpieczeństwa dla kilku produktów, w tym owsa. Uruchamia się on automatycznie, jeśli import osiągnie średni roczny obrót zarejestrowany między 1 lipca 2021 r. a 31 grudnia 2023 r.

W przypadku owsa ta średnia wielkość wynosi 2,4 tys. Po osiągnięciu tego wolumenu Komisja w ciągu 14 dni ponownie wprowadzi odpowiedni kontyngent taryfowy DCFTA.

– Kontyngent na owies wynosi 4 tys. ton. Ponieważ przywóz od początku 2024 r. przekracza tę wielkość, cła KNU będą stosowane do końca 2024 r. Limit DCFTA będzie ponownie dostępny od 1 stycznia 2025 r. – czytamy w oświadczeniu.

W 2022 r. Ukraina wyeksportowała do państw trzecich nieco ponad 7 tys. ton owsa, a od lipca 2023 r. do maja 2024 r. – 11,1 tys. ton. Oprócz UE Ukraina eksportuje owies do Indii, Iraku, Libii, Maroka, RPA, Szwajcarii, Turcji i Wietnamu.

Źródło: Latifundist.com