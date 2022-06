Komisja Europejska chce więcej danych na temat gospodarstw rolnych

Komisja Europejska w ramach strategii “od pola do stołu” proponuje przekształcenie sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) w sieć danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw (FSDN). Według KE umożliwi to lepsze sprostanie wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem dzięki większej wiedzy o danych na temat rolnictwa UE.

– FADN jest unikalnym źródłem danych mikroekonomicznych i księgowych pochodzących co roku z ponad 80 000 gospodarstw rolnych w UE. Monitoruje dochody i działalność gospodarczą gospodarstw, aby zrozumieć wpływ działań podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Umożliwił ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej gospodarstw od 1965 r. Dane te mają zasadnicze znaczenie dla analiz ekonomicznych rolnictwa UE, a także do wspierania rzetelnego tworzenia polityki opartej na dowodach. Odzwierciedlając ewolucję WPR w kierunku większej polityki środowiskowej i społecznej, przyszła FSDN doda dane dotyczące zrównoważonego rozwoju w kwestiach środowiskowych i społecznych do swojego ugruntowanego zakresu gospodarczego. Oprócz zbierania nowych danych system zostanie zmodernizowany w celu zwiększenia udostępniania danych. Umożliwi to dostarczenie rolnikom dodatkowych informacji dotyczących usług doradczych i informacji zwrotnych w celu poprawy zrównoważenia gospodarstw rolnych – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.

Dowiedzieliśmy się, że metodologia zbierania danych będzie zgodna z istniejącą dla obecnego FADN. Komisja określi zharmonizowaną metodologię (wspólne definicje, formaty sprawozdawcze i wymogi jakościowe) oraz wspólny kwestionariusz. Te wspólne ramy są ważne dla zapewnienia możliwości porównywania danych na poziomie UE. Państwa członkowskie będą następnie gromadzić dane na poziomie gospodarstwa, za zgodą rolnika.

Jak podkreśla KE szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie ochrony danych. Państwa członkowskie będą miały możliwość ustanowienia zachęt do udziału rolników w sieci danych, takich jak wkład finansowy, informacje zwrotne na temat wyników gospodarstwa z naciskiem na poprawę zrównoważonych praktyk rolniczych lub ukierunkowane porady oparte na informacjach FSDN.

Aby zmienić ogólną strukturę FADN, Komisja przyjęła 22 czerwca wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady 1217/2009. Lista nowych danych i zmiennych, które zostaną uwzględnione w przyszłej FSDN, zostanie określona w prawie wtórnym (akty wykonawcze i delegowane). Na podstawie trwającego badania Komisja zaproponuje mapowanie możliwych tematów do uwzględnienia, które zostaną omówione jesienią 2022 r. podczas warsztatów z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Komisja uwzględni potrzebę ograniczenia obciążenia administracyjnego rolników i organów krajowych w zakresie gromadzenia danych.

Zmiany zaproponowane przez KE pozwolą poprawić obecną rolę FADN jako źródła zharmonizowanych danych ekonomicznych i rachunkowych na poziomie gospodarstw w UE, w tym wskaźników dochodowych przyszłej WPR, wzmocnić znaczenie FADN/FSDN dla tworzenia polityki, badań, oceny i analizy polityki oraz dodać zmienne związane z wymiarami środowiskowymi i społecznymi, aby umożliwić kompleksową ocenę sytuacji gospodarstw i ich wydajności.

Ponadto ma to uprościć istniejące gromadzenie danych oraz wprowadzić innowacyjne i nowoczesne systemy i praktyki, również dzięki lepszej interoperacyjności z innymi źródłami danych oraz przynieść poprawę wyników w zakresie zrównoważenia działalności rolniczej rolników, w tym poprzez poprawę informacji doradczych dla gospodarstw.