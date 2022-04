Komisarz Wojciechowski zapowiada finansowe wsparcie dla rolników

– Komisja Europejska w dość szybkim trybie będzie udzielać zgód na pomoc krajową skierowaną do rolników – mówił wczoraj podczas briefingu prasowego w Warszawie unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Chodzi o rolników poszkodowanych tą sytuacją, jaką wywołała rosyjska agresja na Ukrainę jak również wcześniejsza sytuacja przygotowania do tej agresji, a więc wysokie ceny nawozów, pasz. To już zależy jak państwo członkowskie określi sytuację swoich rolników i gdzie dostrzeże ten największy wpływ tej sytuacji. Na co rolnicy mogą otrzymać pomoc, to jest decyzja państw członkowskich – powiedział.

Plan pomocy dla rolników obejmuje 5 punktów. Po pierwsze uruchomienie rezerwy kryzysowej (500 mln euro plus pomoc z budżetu krajowego, razem do 1,5 mld euro), po drugie derogacja przepisów dotyczących zazieleniania, po trzecie interwencja na rynku wieprzowiny, po czwarte przyspieszenie wypłat płatności bezpośrednich i wreszcie krajowa pomoc publiczna do 35 tys. euro na gospodarstwo.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że do Komisji Europejskiej trafił zmodyfikowany wniosek o zgodę na dopłaty do nawozów. Ma być rozpatrzony za kilka dni.