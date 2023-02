Komisarz Wojciechowski o rekordowych zyskach Grupy Azoty

Podczas niedzielnej konferencji Europa Karpat doszło do ciekawej wymiany poglądów pomiędzy jednym z obecnych na sali rolników a unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Dotyczyła ona zysków Grupy Azoty.

– Młodzi patrzą i przez to nie chcą przejmować gospodarki po ojcu, bo widzą, co się z tym rolnictwem dzieje. Jak to proszę państwa poddać pod waszą rozwagę, żeby te spółki nie generowały w czasie kryzysu Covid, w czasie kryzysu gospodarczego i wojny na Ukrainie kilkukrotnie do kilkunastokrotnie większych dochodów. Ja tego nie chcę nazywać po imieniu, ale bardzo bym chciał, żeby moi synowie dalej chcieli prowadzić gospodarstwo – mówił rolnik przytaczając wcześniej dane ze sprawozdań finansowych polskich zakładów produkujących nawozy.

– Skłania a do refleksji to co pan powiedział. Rzeczywiście być może właściwe organy państwowe powinny się temu przyjrzeć, czy na przykład na rynku nawozów nie dzieje się coś, co odbywa się kosztem rolników. Jeśli chodzi o dochody spółek to tylko prosiłbym o taką refleksję; ja byłem prezesem Najwyższej Izby Kontroli w latach 90. i autorem wielu raportów, które pokazywały, co się działo z państwowymi podmiotami, z państwowymi spółkami, z państwowymi przedsiębiorstwami w tamtych czasach. Potem też działo się coś podobnego, w czasach znacznie nam bliższych, kiedy to państwowe podmioty nie tylko że nie miały dochodów, ale padały jak muchy i sprzedawane były za bezcen. Dzisiaj spółki państwowe wykazują się dużymi zyskami od których to zysków płacą państwu podatki i dywidendy, pamiętajmy o tym – odpowiadał Wojciechowski.

– Mogę powiedzieć na podstawie oficjalnych raportów z Komisji Europejskiej, mamy jeden z najlepszych budżetów; zadłużenie po Covidzie, po masakrze gospodarki europejskiej wszędzie, w warunkach wojny u granic, wielkich skutków, milionów uchodźców przyjętych do Polski, bez KPO niestety na razie […]. Polska ma 50% zadłużenia 50% PKB. Średnia unijna jest 90%. To się tak dzieje między innymi dlatego, że podmioty, które płacą podatki zarabiają i płacą podatki do budżetu i płacą skarbowi państwa dywidendy. Oczywiście to nie być może kosztem rolników być między innymi kodeks rolny tutaj wspomniany zakłada stworzenie instytucji rzecznika rolników, który by się takimi rzeczami zajmował. Między innymi czy rolnicy nie są wyzyskiwani poprzez swoich partnerów handlowych. Dzisiaj to niestety nie do końca działa, bo rolnicy są z jednej strony nie zawsze uczciwie traktowani przez tych, od których skupują produkty i może tak być, że też od tych, którym sprzedają swoją produkcję – stwierdził.

– Bardzo poważnie traktuje ten sygnał, o który pan powiedział i być może rzeczywiście on wymaga zbadania. […] Ale proszę tylko zapamiętać, zwrócić uwagę na to, że dzisiaj ja słyszę zarzuty pod adresem rządu, że spółki państwowe mają się za dobrze, że za dobrze rządzą, że za dużo zarabiają. To jest dramatycznie różny problem od tego, do którego przywykliśmy, że one wszystkie po prostu popadały w bankructwo i trzeba było je sprzedać, najlepiej za bezcen. Tak do niedawna było również z Azotami – zakończył Wojciechowski.