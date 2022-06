Kombajny już ruszyły. Dolnośląskie jako pierwsze startuje ze żniwami. Jakie ceny?

Pierwsze kombajny na południu kraju w województwie dolnośląskim już wyjechały młócić jęczmień ozimy, rozpoczynając tym samym tzw. małe żniwa.

Słoneczna aura spowodowała, że na południu kraju ruszyły już jęczmienne żniwa. W pozostałej części kraju, z tego co mówią rolnicy, do zbioru jęczmienia pozostało około 1 do 2 tygodni. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane plony z “małych żniw”.

Podobnie sytuacja ma się z cenami, bo kupujący bardzo niechętnie wypowiadają się jeszcze odnośnie cen na nowe zbiory. Jednakże, z tego co udało nam się dowiedzieć od jednego z przedsiębiorców zajmującego się skupem zbóż, nowe cenniki nie będą raczej odbiegać mocno w dół od cen, które skupy obecnie oferują za stare zbiory.

Jak zaznaczył, większość skupów już 2-3 tygodnie temu obniżyło ceny na stare zbiory i nowe dostawy będą raczej wyceniane na poziomie zbliżonym do tych cen.

– Nikt raczej nie będzie kupował nowej pszenicy po np. 900 zł – dodał.

