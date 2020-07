Kombajny John Deere z serii X już dostępne w Europie

John Deere do swojej oferty maszyn żniwnych na rok 2021 dodał dwa nowe modele kombajnów serii X, które ułatwią dużym gospodarstwom zbieranie większej ilości ziarna na godzinę oraz gwarantują zwiększenie dziennej powierzchni skoszonego pola, szczególnie w przypadku trudnych warunków, wysokowydajnych plonów i dużej wilgotności.

Nowy kombajn X9 1100 może zbierać pszenicę z imponującą wydajnością 100 ton na godzinę przy stratach ziarna na poziomie poniżej 1 proc. modele X9 zaprojektowano z myślą o terenach cechujących się wysoką wilgotnością i trudnymi warunkami separacji.

— W przypadku zmiany warunków kombajn X9 może automatycznie wprowadzać poprawki ustawień za operatora, co pozwala utrzymać wydajność maszyny zawsze na najwyższym poziomie — mówi Jonathan Edwards, kierownik ds. marketingu produktów w firmie John Deere.

Kombajny serii X są wyposażone w najszerszy przenośnik pochyły na rynku, stanowiący podstawę ich wydajności. Współpracuje on z nowym podwójnym separatorem obrotowym oraz największym w branży koszem sitowym, co zwiększa przepływ materiału i wydajność zbioru.

— Materiał odbierany z przenośnika pochyłego jest równomiernie podawany przez bęben przyspieszający przepływ masy o konstrukcji w kształcie jodełki w kierunku serca nowego kombajnu — podwójnego separatora serii X (XDS). Dzięki największym aktywnym powierzchniom omłotu i separacji materiał w separatorze XDS jest poddawany dziewięciu obrotom, co pozwala ograniczyć straty oraz zwiększyć wydajność zbiorów — dodaje Edwards.

Rotory XDS o długości 3,51 m wykorzystują sprawdzoną konstrukcję modułową znaną z kombajnów serii S, z wydzielonymi sekcjami omłotu i separacji. Z kolei kosz sitowy Dyna-Flo XL o powierzchni 7 m2 ma o 36 proc. większą powierzchnię czyszczenia, a dzięki nowemu systemowi wentylatorów zapewnia o 45 proc. większą wydajność czyszczenia w porównaniu z serią S.

Podczas zbiorów kombajny serii X mogą pracować do 14 godzin bez tankowania. Są napędzane całkowicie nowym sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym John Deere PowerTech™ o pojemności 13,6 litra i mocy do 700 KM (515 kW). Podobnie jak samojezdne sieczkarnie polowe serii 9000, kombajn X9 wyposażono w HarvestMotion, wytrzymały układ napędu pasowego, który zapewnia o 20 proc. niższe zużycie paliwa oraz o 30 proc. większy moment obrotowy, a także umożliwia pracę przy niższej prędkości obrotowej silnika. Ponadto 1250-litrowy zbiornik paliwa w modelu X9 można zatankować do pełna w niecałe 2,5 minuty!

Przy opracowywaniu kombajnów serii X w firmie John Deere duży nacisk położono na wydajność zbiorów. Dzięki przełomowym osiągnięciom w dziedzinach przekładni, przepływu materiału, układów czyszczących i nowych noży rozdrabniacza słomy Xcel zapotrzebowanie na moc przy zbiorze zmniejszono o 120 KM (86 kW) przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Świadectwem dla tej koncepcji jest srebrny medal DLG przyznany maszynie X9 za „Pakiet rozwiązań w zakresie wydajności do dużych kombajnów” na targach Agritechnica 2019.

Nowa przekładnia ProDrive XL charakteryzuje się niezawodnie płynnym działaniem i zapewnia kluczowe korzyści, takie jak:

o 30 proc. większy moment obrotowy do pracy na zboczach oraz w mokrych i błotnistych warunkach;

prędkość 25 km/h,

zarządzanie prędkością obrotową silnika do 1700 obr./min w celu zmaksymalizowania osiągów na drodze.

ProDrive XL wykorzystuje wyjątkowy w branży system dwóch silników hydraulicznych, które włączają się natychmiast po uruchomieniu. Wraz ze wzrostem prędkości do przodu i zmniejszeniem zapotrzebowania na moment obrotowy zostaje ograniczona wydajność drugiego, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na moc i paliwo. Kombajny serii X są dostępne w wersji na kołach lub na gąsienicach, a ich szerokość transportowa wynosi poniżej 3,5 m.

W przypadku obu modeli system JDLink jest dostępny bezpłatnie przez dwa lata. Umożliwia on komunikację między maszynami oraz ułatwia właścicielowi i operatorowi przesyłanie danych polowych oraz agronomicznych do i z maszyny, a także udostępnianie informacji o wydajności maszyny. Kombajny są również kompatybilne z systemem Connected Support, które umożliwiają wykrycie i wyeliminowanie potencjalnego czasu przestoju, zanim on nastąpi.

Zbiornik ziarna w modelu X9 1000 może pomieścić 14 800 litrów, a w modelu X9 1100 nawet 16 200 litrów ziarna, przy wydajności rozładunku do 186 l/s.

Maszyny w Polsce będą dostępne w przyszłym roku.