Kombajnista zarobi więcej niż w zeszłym roku. O ile?

Do żniw pozostało już niewiele czasu, ale wakatów na operatorów kombajnów jest całkiem sporo. Trzeba jednak przyznać, że stawki jakie oferują pracodawcy nie poszybowały mocno w gorę w porównaniu do ubiegłego roku.

Wydawać by się mogło, że wraz z dużym wzrostem cen usług, jaki szykuje się na obecne żniwa, w górę wystrzelą również stawki dla operatorów kombajnów. Tak się jednak nie dzieje, choć wzrost stawek oczywiście nastąpił.

Oczywiście obsługa kombajnu zbożowego to nie lada wyzwanie i nie każdy może sprostać temu zadaniu. Teoretycznie im nowszy kombajn, tym jest łatwiej, jednakże wymaga on od operatora pewnej znajomości obsługi różnego rodzaju systemów, stąd też nie każdy się do tego nadaje.

O ile w ubiegłym roku stawką minimalną dla operatora było 35 zł brutto za godzinę pracy, to dziś w większości przypadków ta granica przesunęła się do 40 zł. Z kolei najlepsi operatorzy mogą liczyć na stawki przekraczające 50 zł za godzinę. Takie stawki wynikają też z odpowiedzialności, przed jaką staje operator, gdyż obsługiwana przez niego maszyna jest często warta przynajmniej kilkaset tysięcy zł, a nierzadko przekracza cenę 1 mln zł.

Z tego też względu pracodawcy tłumaczą, że są skłonni płacić więcej osobie, która “ma pojęcie”, jak tak kosztowny sprzęt obsługiwać i daje gwarancję jego prawidłowego użytkowania.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby podjąć pracę jako operator kombajnu, oprócz przynajmniej kategorii B trzeba posiadać ukończony kurs kombajnisty, gdyż w razie wystąpienia jakiegoś zdarzenia na polu ubezpieczyciel może zakwestionować wypłatę odszkodowania.